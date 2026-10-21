За кермо з 17 років і визнання європейських штрафів: в Україні пропонують реформу для водіїв

До Верховної Ради внесли комплексний законопроєкт, який адаптує правила видачі та дії водійських посвідчень до директив Європейського Союзу. Документ вводить супроводжуване водіння і механізм транскордонного позбавлення прав.

Кермування з 17 років та два роки випробування

Законопроєкт, ініційований народними депутатами, передбачає суттєвий перегляд правил для водіїв, запровадження нової системи категорій транспорту та встановлення чітких строків дії посвідчень залежно від категорії авто. Як свідчать дані картки законопроєкту №16170, пропонується внести зміни до Закону України "Про дорожній рух". Документ розроблено на виконання зобов'язань перед Євросоюзом у межах переговорного розділу про транспорт.

Головна мета змін – відкрити шлях до повного взаємного визнання українських та європейських водійських документів без додаткових іспитів під час перебування за кордоном.

Однією з ключових новацій стане дозвіл керувати легковими автомобілями категорії B для осіб, які досягли 17 років. Утім, робити це дозволять виключно за умови "супроводжуваного керування". Тобто пропонується, щоб поруч з молодим водієм обов'язково перебував досвідчений, який відповідатиме вимогам законодавства.

Прийняття законопроєкту дозволить сформувати сучасну та узгоджену з правом Європейського Союзу систему надання і підтвердження права на керування транспортними засобами, підвищити рівень безпеки дорожнього руху, захистити права власників посвідчень водія та створити нормативну основу для міжнародного електронного обміну інформацією,

– пояснюють автори проєкту.

Для всіх водіїв-початківців законопроєкт закріплює обов'язковий дворічний випробувальний строк. Протягом цього періоду діятимуть суворіші обмеження щодо швидкості, абсолютної тверезості за кермом, обов'язкового використання ременів безпеки та спеціальних крісел під час перевезення дітей. Водночас системні порушення призведуть до втрати посвідчення.

Аби врегулювати правову невизначеність, нардепи пропонують встановити юридичну рівнозначність пластикового та електронного посвідчень. Кожен громадянин матиме право обирати лише цифровий формат у смартфоні або ж замовити традиційну пластикову картку.

Суворіші медогляди та відповідальність за порушення в ЄС

Водіїв та кандидатів пропонують розділити на дві медичні групи:

професійні перевізники підлягатимуть регулярним поглибленим медичним оглядам із формуванням електронного висновку в єдиній системі;

для звичайних водіїв таких правил не передбачено.

Також, на думку авторів, держава повинна об'єднати українську та європейську системи. Так, якщо українця позбавлять водійських прав у країні ЄС за серйозні дорожні порушення, то це рішення діятиме і в Україні.

Важливо! Якщо закон ухвалять, то механізм транскордонного виконання санкцій запрацює або після остаточного вступу України до ЄС, або після набрання чинності спеціальним міжнародним договором.

Раніше видані водійські посвідчення залишатимуться повністю чинними, тож масово бігти змінювати документи водіям не доведеться. На розгортання технічної інфраструктури, оновлення баз МВС та ухвалення підзаконних актів державі надається 12 місяців після схвалення закону.

Нагадаємо, Європейський Союз визнає українські водійські посвідчення для людей, які отримують тимчасовий захист, без потреби обміну на місцеві права чи складання іспитів.

Натомість українцям, які планують залишитися в ЄС після завершення тимчасового захисту або мають професійні вимоги, рекомендовано замінити посвідчення на національне в країнах зі спрощеними умовами обміну.