Повістка онлайн: чи можуть українців викликати до ТЦК через інтернет

Після цифровізації багатьох державних послуг українці дедалі частіше цікавляться, чи можуть повістку до ТЦК вручити онлайн. Законодавство чітко визначає порядок оповіщення військовозобов'язаних, і він має свої особливості.

Чи можна отримати повістку онлайн

Станом на 2026 рік українське законодавство не передбачає можливості вручення повістки до ТЦК та СП виключно в електронному форматі, повідомляє "Судово-юридична газета". Це означає, що повідомлення, отримане через месенджер, електронну пошту, SMS або соціальні мережі, саме по собі не вважається належним врученням повістки.

Порядок оповіщення військовозобов'язаних визначається Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також відповідними постановами Кабінету Міністрів. Згідно з чинними правилами, повістка має бути вручена особисто під підпис або в інший спосіб, прямо передбачений законодавством.

Водночас електронні сервіси можуть використовуватися для інформування громадян або надсилання повідомлень, однак вони не замінюють офіційної процедури вручення повістки.

Які способи вручення повістки є законними

Наразі повістку можуть вручити особисто працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ чи організацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

Крім того, повістки можуть надсилатися поштовим зв'язком рекомендованим листом у випадках, передбачених чинними нормативними актами. Якщо така повістка оформлена відповідно до вимог законодавства, вона має юридичну силу.

Водночас повідомлення в Telegram, Viber, WhatsApp, SMS або електронний лист без належного оформлення та вручення не є офіційною повісткою і самі по собі не створюють для громадянина юридичного обов'язку з'явитися до ТЦК. Разом із тим військовозобов'язані зобов'язані своєчасно оновлювати свої військово-облікові дані та виконувати вимоги законодавства про військовий обов'язок і мобілізацію.