Наслідки незаконного бронювання: чи мобілізують людину одразу після втрати статусу

Незаконне бронювання можуть скасувати, якщо виявиться, що військовозобов'язаний не мав права на звільнення від мобілізації. Але поліція не може одразу ж притягнути громадянина до відповідальності за порушення правил військового обліку.

Після перевірки незаконні бронювання будуть скасовані

Втрата бронювання можлива, якщо під час перевірки з'ясується, що людина отримала його незаконним шляхом. Проте це не означає, що одразу після цього військовозобов'язаного можуть мобілізувати. Про це в інтерв'ю для "Цензор.нет" розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Якщо буде достатньо доказів, щоб вважати, що бронювання було отримане без законних підстав, то його можуть анулювати. Але для людини це означає лише втрату статусу. Мобілізувати такого військовозобов'язаного можуть на загальних підставах. Спеціально "розшукувати" громадянина, який щойно втратив бронювання, територіальні центри не будуть.

Так само людину не можна одразу притягнути до відповідальності. Цуцкірідзе зазначив, що провина в такому випадку буде не лише на військовозобов'язаному, але й на тих, хто організував схему незаконного звільнення від мобілізації.

Аби довести провину, правоохоронці спочатку мають визначити, як людина отримала бронювання, які подавала для цього документи, хто їй допоміг. Вже після цього можна ухвалювати рішення про адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Слідство має встановити роль кожного: і того, хто скористався схемою, і тих, хто за гроші її забезпечив,

– сказав тимчасовий очільник Нацполіції.

Нагадаємо, Максим Цуцкірідзе також зазначив, що підозру через можливі зловживання під час мобілізації отримали 76 керівників ТЦК різного рівня. Поліціянтам відомо про майже 2,5 тисячі випадків незаконного бронювання. Також було вилучено понад 83,5 тисячі постанов ВЛК, з яких 6,5 тисячі рішень уже скасували.

При цьому лише з початку 2026 року центри комплектування передали поліції понад 1,5 мільйона звернень щодо військовозобов'язаних, яких розшукують за можливе ухилення від мобілізації. Загалом за час воєнного стану поліція відкрила понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення. Такі справи є практично в усіх регіонах.