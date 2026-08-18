После проверки незаконные бронирования будут аннулированы

Потеря бронирования возможна, если в ходе проверки выяснится, что человек получил его незаконным путем. Однако это не означает, что сразу после этого военнообязанного могут мобилизовать. Об этом в интервью для "Цензор.нет" рассказал временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Если будет достаточно доказательств, чтобы считать, что бронирование было получено без законных оснований, то его могут аннулировать. Но для человека это означает лишь утрату статуса. Мобилизовать такого военнообязанного могут на общих основаниях. Специально "разыскивать" гражданина, который только что лишился бронирования, территориальные центры не будут.

Также человека нельзя сразу привлечь к ответственности. Цуцкиридзе отметил, что вина в таком случае будет лежать не только на военнообязанном, но и на тех, кто организовал схему незаконного освобождения от мобилизации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Чтобы доказать вину, правоохранители сначала должны определить, как человек получил бронирование, какие документы для этого подавал, кто ему помог. Уже после этого можно принимать решение об административной или уголовной ответственности.

Следствие должно установить роль каждого: и того, кто воспользовался схемой, и тех, кто за деньги ее обеспечил,

– сказал временно исполняющий обязанности главы Нацполиции.

Напомним, Максим Цуцкиридзе также отметил, что подозрение в связи с возможными злоупотреблениями во время мобилизации получили 76 руководителя ТЦК разного уровня. Полиции известно о почти 2,5 тысячи случаев незаконного бронирования. Также было изъято более 83,5 тысячи постановлений ВВК, из которых 6,5 тысячи решений уже отменены.

При этом только с начала 2026 года центры комплектования передали полиции более 1,5 миллиона обращений в отношении военнообязанных, которых разыскивают за возможное уклонение от мобилизации. Всего за время военного положения полиция возбудила более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения. Такие дела имеются практически во всех регионах.