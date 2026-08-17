Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ".

Что известно о проверках уклонистов?

За время действия военного положения Национальная полиция возбудила более 20 тысяч уголовных дел, связанных с уклонением граждан от мобилизации.

Такие случаи фиксируются практически во всех регионах Украины, то есть, как отметил Цуцкиридзе, проблема носит общенациональный характер.

Больше всего дел по этой категории приходится на Днепропетровскую область – более 1,9 тысячи. В Закарпатье расследуют около 1,5 тысячи таких дел. Более тысячи дел зафиксировано также на Волыни, в Николаевской и Одесской областях.

Значительные показатели имеют Львовская, Винницкая, Харьковская и Сумская области.

Отдельно правоохранители сообщают о масштабном взаимодействии ТЦК и СП с полицией в розыске военнообязанных, которые, по данным ТЦК, уклоняются от призыва.

Обратите внимание! С начала 2026 года в полицию поступило более 1,5 миллиона соответствующих обращений.

Параллельно правоохранительные органы проводят проверки деятельности ТЦК, ВВК и других учреждений, участвующих в мобилизационных процедурах.

В частности, полиция провела ряд масштабных операций, в ходе которых выявляла возможные злоупотребления при оформлении бронирования, принятии решений военно-медицинскими комиссиями, а также случаи вероятного незаконного обогащения и недостоверного декларирования должностных лиц.

В делах, связанных с мобилизацией, по закону должны нести ответственность все причастные. Нельзя всю ответственность сводить только к военнообязанному, который воспользовался схемой. Если незаконное решение обеспечивали должностные лица или посредники, их действия также должны получить правовую оценку,

– подчеркнул Цуцкиридзе.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании начальника Николаевского областного ТЦК и СП во время получения 10 тысяч долларов. За эти средства чиновник, по данным следствия, должен был не принимать мер по мобилизации в отношении трех военнообязанных.