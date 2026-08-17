Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ".
Что известно о проверках уклонистов?
За время действия военного положения Национальная полиция возбудила более 20 тысяч уголовных дел, связанных с уклонением граждан от мобилизации.
Такие случаи фиксируются практически во всех регионах Украины, то есть, как отметил Цуцкиридзе, проблема носит общенациональный характер.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Больше всего дел по этой категории приходится на Днепропетровскую область – более 1,9 тысячи. В Закарпатье расследуют около 1,5 тысячи таких дел. Более тысячи дел зафиксировано также на Волыни, в Николаевской и Одесской областях.
Значительные показатели имеют Львовская, Винницкая, Харьковская и Сумская области.
Отдельно правоохранители сообщают о масштабном взаимодействии ТЦК и СП с полицией в розыске военнообязанных, которые, по данным ТЦК, уклоняются от призыва.
Обратите внимание! С начала 2026 года в полицию поступило более 1,5 миллиона соответствующих обращений.
Параллельно правоохранительные органы проводят проверки деятельности ТЦК, ВВК и других учреждений, участвующих в мобилизационных процедурах.
В частности, полиция провела ряд масштабных операций, в ходе которых выявляла возможные злоупотребления при оформлении бронирования, принятии решений военно-медицинскими комиссиями, а также случаи вероятного незаконного обогащения и недостоверного декларирования должностных лиц.
В делах, связанных с мобилизацией, по закону должны нести ответственность все причастные. Нельзя всю ответственность сводить только к военнообязанному, который воспользовался схемой. Если незаконное решение обеспечивали должностные лица или посредники, их действия также должны получить правовую оценку,
– подчеркнул Цуцкиридзе.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании начальника Николаевского областного ТЦК и СП во время получения 10 тысяч долларов. За эти средства чиновник, по данным следствия, должен был не принимать мер по мобилизации в отношении трех военнообязанных.