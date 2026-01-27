Не все стає спадщиною: що отримає дружина після смерті чоловіка

Після смерті чоловіка не все майно автоматично стає спадщиною. Закон чітко розмежовує власну частку дружини у спільному майні подружжя та спадкову масу, на яку можуть претендувати інші спадкоємці.

Як успадковується майно після смерті чоловіка?

Як наголошують у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, дружина має право оформити свою половину спільного майна через нотаріуса за письмовою заявою.

Втім слід розуміти, що це не спадкування, а документальне підтвердження вже набутих прав у шлюбі. Тобто нотаріус відкриває справу, перевіряє шлюб та правовий режим майна, інформує інших спадкоємців та видає свідоцтво на частку.

Що робить нотаріус після смерті чоловіка або дружини?

Після смерті чоловіка або дружини нотаріус не може обмежитися формальним оформленням документів. Перед видачею будь-якого свідоцтва він зобов’язаний повідомити інших спадкоємців, які вже заявили про свої права.

Важливо! Таке інформування здійснюється або письмово поштою, або під час особистого звернення спадкоємців із відповідною фіксацією.

Як пояснюють у Мінʼюсті, це необхідно для прозорості спадкової процедури: кожен учасник має розуміти, який склад майна оформлюється тав якому обсязі. Якщо хтось із спадкоємців не погоджується з діями нотаріуса або складом майна, він має право оскаржити це в судовому порядку.

Як спадкується майно, що перебуває в іпотеці або під арештом?

Наявність іпотеки чи заборони на відчуження не блокує автоматично оформлення свідоцтва. У таких випадках нотаріус видає документ, але протягом двох днів зобов’язаний повідомити кредитора або податковий орган.

Натомість арешт майна має інші наслідки. Якщо на нерухомість накладено арешт, оформлення прав призупиняється. До моменту зняття арешту через суд або погашення заборгованості, завершити спадкову процедуру неможливо.

Що ще треба знати про спадкування в Україні?