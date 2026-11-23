Громадянам тепер буде простіше отримати повторний витяг чи свідоцтво через портал Дія. Це особливо важливо в умовах війни, коли за непередбачуваних обставин документи можуть бути втрачені. Їхнє відновлення не має залежати від місця перебування людини.

Із послуги замовлення повторних свідоцтв та витягів прибрали формальності

Держава робить все можливе, щоб українці отримували послуги незалежно від того, де вони перебувають. Процес замовлення повторних свідоцтв та витягів потребував удосконалення. Від 23 листопада послуга працює по-новому. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Загалом уже кілька років люди можуть відновити свої свідоцтва й повторно отримати витяги через портал Дія. Частину заяв на отримання витягів із Реєстру ДРАЦС доводилося відхиляти. Наразі проблеми з перевіркою даних прибрали шляхом автоматизації, а процес подання заяв спростили.

Отримати повторне свідоцтво про народження чи шлюб замість втраченого, замовити документ для оформлення спадщини, соціальних виплат тощо – усе це можна зробити дистанційно, без відвідування відділів ДРАЦС,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, серед українців є популярним запит на повторне отримання витягів про шлюб та народження.

Раніше в Дії існували кілька різних послуг. Тепер держава запровадила всього дві – повторна видача свідоцтв та надання витягів із Реєстру ДРАЦС. через портал людина може обрати той тип документа, який потребує.

Як саме оновили послугу

За новими правилами, перевірка даних проводиться системою ще на етапі формування заяви. Раніше проблема виникала через те, що заяву могли подати навіть ті громадяни, про яких немає запису в електронній базі.

Іншою зміною є те, що заповнення форми тепер відбуватиметься теж автоматично.

Необхідні відомості автоматично надходять із державних реєстрів. Під час замовлення документів щодо родичів система самостійно перевіряє відповідні відомості в Реєстрі. Це усуває потребу в ручному введенні даних і реквізитів підтвердних документів, завантаженні їх сканованих копій та мінімізує ризик помилок,

– повідомили розробники.

Як скористатися послугою

Послуга з повторного отримання свідоцтва чи замовлення витягу доступна громадянам віком від 18 років. Процедура буде вдалою, якщо відомості про людину містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та Реєстрі ДРАЦС.

Людина має авторизуватися на порталі Дія, обрати потрібний документ, перевірити автоматично сформовану заяву, подати її та здійснити оплату за послугу й доставку.

Зверніть увагу! Після замовлення документи будуть надіслані до обраного відділення Укрпошта. У майбутньому доставка буде здійснюватися й за кордон.

Нагадаємо, українці також можуть відновити втрачений або знищений паспорт. Для цього варто звернутися до Державної міграційної служби, ЦНАПу або до "Паспортного сервісу" за місцем фактичного проживання.

Офіс Військового омбудсмана запропонував спростити процес відновлення паспортів для військових, які часто не мають доступу до своїх документів. Так держава може розробити алгоритм для мобільного оформлення паспортів Захисникам і Захисницям.