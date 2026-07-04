Можна навіть онлайн: як подати позов на аліменти

Наразі чимало людей в Україні можуть здійснювати різні процедури онлайн. Це, зокрема, актуально під час повномасштабного вторгнення, коли люди можуть перебувати у різних регіонах чи навіть різних країнах.

Як подати позов на аліменти онлайн

Чи можна подати на отримання аліментів онлайн, розповідає 24 Канал.

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Для початку людині слід зайти на сайт "Електронний суд". Здійснити вхід можна за допомогою власного електронного підпису.

Як зазначають в адвокатському об'єднанні "Актум", слід заповнити всі необхідні форми для подання на аліменти. А далі – завантажити відповідну документацію.

Для подання позову на аліменти потрібні такі документи:

скан-копії паспорта та РНОКПП;

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво, яке підтверджує стан родини;

довідка про доходи відповідача;

документи, які підтверджують навчання повнолітньої дитини.

Додатково необхідні документи про сімейний стан: розірвання або укладання шлюбу.

Водночас часто виникає питання – чи можна подати відповідний позов через Дію? Сімейний адвокат Олексій Скрябін на своєму сайті повідомив, що застосунок не є окремим судом та не приймає позови.

Це зручний державний додаток, у якому ви користуєтесь сервісами: підпис документів Дія.Підпис, отримання копій рішень та доступ до судових документів,

– зазначив експерт.

Подання заяви на аліменти відбувається саме через кабінет користувача "Електронного суду" (ЄСІТС). Дія ж у цьому питанні не допоможе.

Зокрема через додаток можна ідентифікуватись та підписати файл, але це не замінює вимоги до змісту позову чи заяви на судовий наказ.

Тобто подати позов, аби стягувати з людини аліменти, можливо онлайн. Для цього слід підготувати певний пакет документів та ознайомитися з інформацією на сайті "Електронного суду". Також можна звернутися по допомогу до фахівців.

Що ще слід знати про аліменти?

Нагадаємо, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для неповнолітньої особи відповідного віку. Це 1 408,50 гривень на дитину до 6 років та 1 756 гривень – віком від 6 до 18 років.

Якщо хтось з батьків не виконує свої обов'язки, то стягнення аліментів проводиться через судовий наказ. Також можливе подання позовної заяви про стягнення аліментів до суду.