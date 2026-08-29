Втрата паспорта – це проблема: військовим хочуть спростити відновлення документів

Іноді військові потрапляють до розподільчих центрів чи частин без паспортів. Через це їм недоступні деякі державні й банківські послуги, але й відновити документи мобілізовані не можуть так само легко, як цивільні.

В Україні готують рішення для легкого відновлення документів військових

На проблему відсутності в деяких військовослужбовців звернули увагу в Офісі Військового омбудсмана. Представники здійснили моніторингові візити до підрозділів та адаптаційних курсів у навчальних центрах і виявили, що дехто з громадян не мають на руках паспортів: хтось втратив його, інших мобілізували без документів. Про це повідомила команда Військового омбудсмана.

Через відсутність документів військові також не можуть отримувати грошове забезпечення, бо банально паспорт потрібен, щоб відкрити банківський рахунок. Крім того, документи використовуються для отримання адміністративних і соціальних послуг та оформлення інших документів.

Для воїнів, які мають військово-облікові документи, вихід є – банки проводять ідентифікацію по ньому й без проблем відкривають рахунок. Але якщо ВОД немає, то отримати його неможливо без паспорта. Так військові потрапляють у замкнуте коло. Їм надається лише тимчасова довідка без фото, яку не можна використовувати для посвідчення особи.

Важливо! Паперовий військово-обліковий документ у 2026 році не видають, а електронний не можуть оформити ті воїни, які не мають паспорта у формі ІD-картки.

Військовий може отримати новий паспорт за умови звернення до Державної міграційної служби або центру надання адміністративних послуг. Після цього його потрібно також особисто забрати. Але в умовах війни, навчання на полігонах, чи лікування це зробити неможливо.

Частини не мають алгоритму, як організувати виїзд ДМС до воїнів. Офіс Військового омбудсмана звернувся до Державної міграційної служби із пропозицією напрацювати єдиний алгоритм виїзного оформлення паспортів військовослужбовцям. Зокрема, визначити, хто від частини може напряму звертатися до ДМС, які документи потрібні та в які строки прибуде мобільна група,

– йдеться в повідомленні.

Також обговорюється можливе скорочення процедури встановлення особи для відновлення документа військового, спрощення банківської ідентифікації й розширення використання тимчасового військово-облікового документа.

В Офісі переконані, що послуга має надаватися захиснику на тому місці, де це буде зручно йому, тобто мобільна група ДМС має приїжджати за потребою. На місці має відбуватися фотографування й приймання документів, а також доставлення готового паспорта.

Нагадаємо, відсутність військово-облікового документа карається штрафом від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень. Власники військових квитків, які втратили або пошкодили документи, мають можливість їх відновити через ТЦК.