Зміна прізвища чи імені: як і за скільки водіям замінити посвідчення

Українські кермувальники мають замінити водійське посвідчення протягом 10 днів у разі зміни прізвища, імені чи по батькові. Подати заявку можна особисто у сервісному центрі МВС або через інтернет у Кабінеті водія.

Які документи потрібні для особистого візиту

Для оформлення нового документа офлайн водієві необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Вартість процедури заміни посвідчення становить орієнтовно 650 гривень без урахування доставки, а сам процес має спрощені вимоги під час воєнного стану, повідомляють у Головному сервісному центрі МВС. У такому разі послугу надають оперативно – протягом одного робочого дня, а витрати складуть у межах 650 гривень.

Під час звернення до сервісного центру водій повинен мати при собі оригінали документів. Зокрема, знадобиться паспорт громадянина України або закордонний паспорт. Якщо надається ID-картка без внесених на безконтактний електронний носій даних про реєстрацію, або закордонний паспорт, додатково подається витяг чи довідка про місце проживання.

Зверніть увагу! Також підходять тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту. Документи можна показати в електронному вигляді у застосунку Дія.

Внутрішньо переміщені особи у разі відсутності відомостей про зареєстроване місце проживання у документах додатково подають довідку про взяття на облік ВПО із зазначенням фактичного місця проживання або пред'являють її через Дію. Окрім цього, необхідно мати ідентифікаційний код, старе водійське посвідчення та документ, що офіційно підтверджує зміну персональних даних. Медична довідка на час дії воєнного стану не є обов'язковою.

Процедура та вартість онлайн-замовлення

Якщо обрано дистанційний формат, заявку подають через Кабінет водія після авторизації. Необхідно заповнити форму, завантажити скан-копії паспорта, документа про зміну даних та медичної довідки (яка під час воєнного стану також необов'язкова), після чого сплатити за послугу.

Опрацювання онлайн-заявки триває 10 робочих днів, а доставка може зайняти ще до 5 днів. Спосіб отримання впливає на загальну суму:

у відділенні АТ "Укрпошта" або кур'єром – орієнтовно 650 гривень за бланк і послугу плюс 294 гривні за логістику;

безпосередньо у сервісному центрі МВС – орієнтовно 650 гривень.

Якщо термін дії посвідчення водія вичерпався до початку воєнного стану або вже під час його дії, такий документ залишається дійсним для керування транспортними засобами. Водій може замінити права вже після скасування воєнного стану в країні або ж зробити це зараз, звернувшись до сервісного центру МВС, який відновив роботу.

До речі, ми нещодавно писали, що деякі навчальні заклади можуть вимагати в батьків надати паспорти їхніх дітей, наприклад, для оформлення свідоцтва про базову середню освіту після закінчення 9 класу. Ось тут виявляється проблема: громадяни помилково вважають, що паспорт досі видається у 16 років. Але зараз діють інші правила.