Без першої ID-картки не обійтися: чому підліткам потрібно оформити паспорт

Коли дитині треба робити перший паспорт громадянина України

Ще з 2016 року діє правило, що паспорт у вигляді ID-картки потрібно робити громадянину України протягом одного місяця після досягнення ним 14-річчя. У багатьох випадках цей документ не можна замінити свідоцтвом про народження. Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.ua".

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Такі норми передбачає Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Паспорт є фактичним підтвердження особи дитини у відносинах з державними установами та реєстрами.

Дітям, які досягли 14-річного віку, ID-картка може знадобитися для замовлення школою та виготовлення свідоцтв про освіту. За словами експерта, цей процес зараз повністю цифровізований і здійснюється через Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Тому для створення потрібен саме реквізити паспорта громадянина України та Реєстраційний номер облікової картки платника податків, які вносяться до електронної системи. Тому документ про народження не підходить для юнаків і дівчат, старших за 14 років.

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Оформлення першого паспорта у формі ID-картки прив'язане до зареєстрованого місця проживання лише умовно. Під час дії воєнного стану документи можна подати до будь-якого підрозділу ДМС чи ЦНАПу за місцем вашого фактичного перебування– уточнив Владислав Дерій.

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Для оформлення перших необхідних дитині документів існує також комплексна послуга "ID-14". Вона дозволяє під час оформлення першого паспорта дитині безкоштовно створити їй ідентифікаційний код РНОКПП одразу внесуть і в ID-картку.

Важливо! Оформлення першого паспорта громадянина України у 14 років відбувається безкоштовно.

Які документи потрібні для оформлення першого паспорта

Юрист уточнив, що під час звернення за першим паспортом у вигляді ID-картки потрібно мати:

свідоцтво про народження дитини;

паспорти обох батьків, або одного, якщо інший іноземець/відсутній;

за наявності – довідку про реєстрацію місця проживання.

Про те, що процес виготовлення документа вже розпочато, за потреби треба повідомити до навчального закладу.

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Візьміть у ЦНАПі чи ДМС довідку про те, що документи прийняті в роботу, та покажіть її дирекції школи. Так вони знатимуть, що процес пішов і ви незабаром надасте необхідні копії. Зазвичай виготовлення займає до 20 робочих днів– пояснив експерт.

Нагадаємо, для дорослих, які мають паперові паспорти зразка 1994 року залишаються чинними. Їх заміна на ID-картку не є обов'язковою, окрім певних випадків. Проте варто пам'ятати, що ID-картка має переваги: електронний носій, високий рівень безпеки та зручний доступ до онлайн-послуг.