Без первой ID-карты не обойтись: почему подросткам нужно оформить паспорт

Когда ребенку нужно оформить первый паспорт гражданина Украины

Еще с 2016 года действует правило, что паспорт в виде ID-карты необходимо оформить гражданину Украины в течение одного месяца после достижения им 14-летнего возраста. Во многих случаях этот документ нельзя заменить свидетельством о рождении. Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристы.ua".

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Такие нормы предусмотрены Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее особый статус". Паспорт является фактическим подтверждением личности ребенка в отношениях с государственными учреждениями и реестрами.

Детям, достигшим 14-летнего возраста, ID-карта может понадобиться для оформления школой и изготовления свидетельств об образовании. По словам эксперта, этот процесс сейчас полностью оцифрован и осуществляется через Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Поэтому для оформления требуются именно реквизиты паспорта гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, которые вносятся в электронную систему. Поэтому свидетельство о рождении не подходит для юношей и девушек старше 14 лет.

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Оформление первого паспорта в форме ID-карты привязано к зарегистрированному месту жительства лишь условно. В период действия военного положения документы можно подать в любое работающее подразделение ГМС или ЦПАУ по месту вашего фактического пребывания– уточнил Владислав Дерий.

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Для оформления первых необходимых ребенку документов существует также комплексная услуга "ID-14". Она позволяет при оформлении первого паспорта ребенку бесплатно получить идентификационный код, который сразу же внесут в ID-карту.

Важно! Оформление первого паспорта гражданина Украины в 14 лет осуществляется бесплатно.

Какие документы нужны для оформления первого паспорта

Юрист уточнил, что при подаче заявления на получение первого паспорта в виде ID-карты необходимо иметь:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей или одного из них, если другой является иностранцем или отсутствует;

при наличии – справку о регистрации места жительства.

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О том, что процесс оформления документа уже начат, при необходимости следует сообщить в учебное заведение.

Возьмите в ЦПАУ или ГМС справку о том, что документы приняты в работу, и покажите ее дирекции школы. Так они будут знать, что процесс запущен и вы вскоре предоставите необходимые копии. Обычно оформление занимает до 20 рабочих дней– пояснил эксперт.

Напомним, что для взрослых бумажные паспорта образца 1994 года остаются действительными. Их замена на ID-карту не является обязательной, за исключением определенных случаев. Однако стоит помнить, что ID-карта имеет ряд преимуществ: электронный носитель, высокий уровень безопасности и удобный доступ к онлайн-услугам.