Смена фамилии или имени: как и за сколько водителям заменить водительское удостоверение

Какие документы необходимы для личного визита

Для оформления нового документа в офлайн-режиме водителю необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Стоимость процедуры замены удостоверения составляет ориентировочно 650 гривен без учета доставки, а сам процесс имеет упрощенные требования во время военного положения, сообщают в Главном сервисном центре МВД. В таком случае услуга предоставляется оперативно – в течение одного рабочего дня, а расходы составят около 650 гривен.

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При обращении в сервисный центр водитель должен иметь при себе оригиналы документов. В частности, понадобится паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. Если предоставляется ID-карта без внесенных на бесконтактный электронный носитель данных о регистрации, или загранпаспорт, дополнительно подается выписка или справка о месте жительства.

Обратите внимание! Также подходят временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите. Документы можно предъявить в электронном виде в приложении "Дія".

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Внутренне перемещенные лица в случае отсутствия сведений о зарегистрированном месте жительства в документах дополнительно подают справку о постановке на учет ВПЛ с указанием фактического места жительства или предъявляют ее через приложение "Дія". Кроме того, необходимо иметь идентификационный код, старое водительское удостоверение и документ, официально подтверждающий изменение персональных данных. Медицинская справка на время действия военного положения не является обязательной.

Процедура и стоимость онлайн-заявки

Если выбран дистанционный формат, заявку подают через "Кабинет водителя" после авторизации. Необходимо заполнить форму, загрузить скан-копии паспорта, документа об изменении данных и медицинской справки (которая во время военного положения также не является обязательной), после чего оплатить услугу.

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Обработка онлайн-заявки занимает 10 рабочих дней, а доставка может занять еще до 5 дней. Способ получения влияет на общую сумму:

в отделении АО "Укрпочта" или курьером – ориентировочно 650 гривен за бланк и услугу плюс 294 гривны за логистику;

непосредственно в сервисном центре МВД – ориентировочно 650 гривен.

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Если срок действия водительского удостоверения истек до введения военного положения или уже во время его действия, такой документ остается действительным для управления транспортными средствами. Водитель может заменить права уже после отмены военного положения в стране или же сделать это сейчас, обратившись в сервисный центр МВД, возобновивший работу.

Кстати, мы недавно писали, что некоторые учебные заведения могут требовать от родителей предоставить паспорта их детей, например, для оформления свидетельства о базовом среднем образовании после окончания 9 класса. И вот здесь возникает проблема: граждане ошибочно полагают, что паспорт по-прежнему выдается в 16 лет. Но сейчас действуют другие правила.