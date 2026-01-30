Банкрутство фізичної особи: коли можна звернутися до суду та як списати борги

Фізичні особи, зокрема фізичні особи – підприємці, мають законне право ініціювати процедуру неплатоспроможності через господарський суд. Закон визначає чіткі підстави, етапи та наслідки такої процедури – від реструктуризації боргів до повного звільнення від них.

Як фізичній особі ініціювати неплатоспроможність?

Фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, може подати до господарського суду заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, повідомляє Міністерство юстиції України. Під неплатоспроможністю розуміють нездатність виконувати грошові зобов'язання перед кредиторами у встановлені строки, а загрозою неплатоспроможності вважається ситуація, коли особа об'єктивно не може виконати такі зобов'язання протягом наступних дванадцяти місяців.

Читайте також Борги у шлюбі: коли спільне майно подружжя можуть стягнути примусово

Вимоги до заяви визначені статтею 116 Кодексу України з процедур банкрутства. Разом із заявою боржник зобов'язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів, зокрема проєкт відповідного плану.

Підставами для звернення до суду є припинення погашення кредитів або інших обов'язкових платежів у розмірі понад п'ятдесят відсотків місячних зобов'язань протягом двох місяців, відсутність майна для стягнення або наявність ознак загрози неплатоспроможності. Водночас суд відмовить у відкритті провадження, якщо підстав для цього немає, борги вже погашені, особу притягнуто до відповідальності за неправомірні дії, пов'язані з неплатоспроможністю, або якщо вона визнавалася банкрутом протягом попередніх п'яти років.

Що дає процедура банкрутства?

Із моменту відкриття провадження припиняється нарахування штрафів і фінансових санкцій, а також запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Процедура реструктуризації боргів передбачає відстрочення чи розстрочення платежів, зміну умов виконання зобов'язань, часткове або повне списання боргів, а також можливу реалізацію частини майна. У плані реструктуризації визначається сума виплат кредиторам, обсяг боргу, що підлягає списанню, кошти, які щомісяця залишаються боржнику для побутових потреб у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму, а також суми для виконання обов'язкових періодичних зобов'язань, зокрема аліментів. Податковий борг, що виник протягом трьох років до відкриття провадження, визнається безнадійним і підлягає списанню.

Водночас закон забороняє реструктуризацію боргів зі сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої життю чи здоров'ю, а також платежів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Якщо протягом ста двадцяти днів план реструктуризації не буде схвалено, суд переходить до процедури погашення боргів шляхом продажу майна боржника. Не підлягає реалізації єдине житло сім'ї боржника – квартира площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї, або житловий будинок площею не більше ста двадцяти квадратних метрів, а також кошти у пенсійних і соціальних фондах.

Зверніть увагу! Після завершення процедур суд ухвалює рішення про закриття провадження та звільнення особи від боргів, за винятком аліментів, зобов'язань щодо відшкодування шкоди та інших вимог, нерозривно пов'язаних з особистістю боржника. Особи, визнані банкрутами, протягом п'яти років не можуть повторно ініціювати справу про неплатоспроможність і зобов'язані повідомляти про свій статус при укладенні кредитних договорів, а протягом трьох років після банкрутства не вважаються такими, що мають бездоганну ділову репутацію.

Перевірка боргів у кілька кліків: як це зробити онлайн?