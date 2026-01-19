Захищене законом: яке майно боржника не підлягає арешту

Питання арешту майна хвилює багатьох позичальників, адже борги не завжди вдається погасити вчасно. Втрата роботи, зниження доходів або непередбачені витрати можуть швидко перетворити кредит на проблему.

Яке майно боржника захищене від арешту?

Процедура примусового виконання судових рішень в Україні визначається Законом "Про виконавче провадження". Його норми дозволяють виконавчій службі накладати арешт практично на будь-яке майно боржника, пише 24 Канал.

Водночас закон встановлює чіткі межі такого втручання та прямо визначає перелік майна, яке не може бути вилучене за жодних обставин. Тут закон виходить із принципу збереження мінімальних умов для життя.

Тому арешт не поширюється на медикаменти, медичні вироби, окуляри та інші засоби лікування, необхідні боржнику або членам його сім’ї за медичними показаннями.

Так само недоторканним залишається мінімальний набір меблів: одне ліжко та стілець на кожну людину, один стіл та одна шафа на сім’ю, а також один холодильник.

Під захистом перебуває також базова техніка: один телевізор та один комп’ютер на сім’ю, а також мобільний телефон для кожного члена домогосподарства.

Крім того, боржнику мають залишити запас питної води та продуктів харчування щонайменше на три місяці. Або ж грошові кошти для їх придбання у межах трикратного розміру мінімальної заробітної плати на кожну особу.

Важливо! У Міністерстві юстиції наголошують, що стягнення здійснюється виключно в межах суми, необхідної для виконання рішення суду, з урахуванням виконавчого збору, витрат провадження, штрафів і винагороди приватного виконавця.

Яке ще майно не підлягає арешту?

Арешт не може бути накладений на речі, необхідні для здійснення релігійних обрядів. А також на майно, яке використовується для професійної діяльності, якщо воно є єдиним джерелом доходу боржника або його родини.

Йдеться, зокрема, про інструменти індивідуальної праці, ремісниче обладнання та книги. Окремо закон захищає паливо, потрібне для приготування їжі та обігріву житла в опалювальний період.

Довідково: Для осіб, які ведуть індивідуальне сільське господарство, недоторканними залишаються худоба та птиця у встановленій мінімальній кількості, корми для їх утримання, насіння для наступного посіву, незібраний урожай та базовий сільськогосподарський інвентар.

