Тяжкий вибір для батьків: чи є в Україні заборона на використання деяких імен

В Україні батьки можуть дати дитині не більше двох власних імен, проте їхній вибір дуже широкий. Водночас ім'я не має порушувати інтереси малюка. Проте законодавство передбачає, що його можна змінити.

Україна не забороняє давати нестандартні імена

Присвоєння імені є одним із ключових особистих немайнових прав кожної людини. У перші кілька років життя право обрати ім'я чи імена власної дитини є безпосередньо в батьків. Але після досягнення 16 років людина сама може змінити свої особисті дані. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Згідно з законом, ім'я малюка визначається за спільною згодою батьків. Проте якщо дитина народилася не у шлюбі, а батьківство не визначене, то рішення ухвалює самостійно мати.

Загалом законодавство дозволяє присвоювати не більше двох власних імен. Виняток роблять лише для випадків, коли це передбачено звичаями національної меншини, до якої належить один або обоє батьків. Якщо ж між батьками виникає суперечка щодо імені, її вирішує орган опіки та піклування або суд.

Законодавчо затвердженого переліку дозволених чи заборонених імен в Україні не існує, як і вимог до їхнього походження чи традиційності. Батьки мають право обрати як поширене, так і рідкісне або іншомовне ім'я.

Так само немає заборони на використання цифр чи спеціальних символів для імені. Однак Мін'юст застерігає від подібних експериментів, бо проблеми можуть виникати під час оформлення офіційних документів, зокрема паспорта.

Важливо, що стаття 155 Сімейного кодексу України вимагає від батьків поважати гідність та найкращі інтереси дитини. Вибір імені не повинен ставати причиною для насмішок чи труднощів у соціальній адаптації малюка в майбутньому.

Зміна імені можлива

Нагадаємо, законодавство передбачає чіткі терміни та умови для зміни імені дитини на різних етапах її життя. Протягом першого року після народження батьки можуть подати заяву до відділу ДРАЦС для виправлення імені, якщо під час реєстрації не було враховано їхніх побажань.

До досягнення дитиною 14 років батьки мають право змінити її ім'я, якщо дитина фактично користується іншим іменем і цього вимагають її інтереси. Якщо ж батьки не можуть дійти згоди, спір розглядають органи опіки або суд.

З 14 до 16 років підліток може змінити ім'я за письмовою згодою батьків або піклувальників. А після досягнення 16-річного віку громадяни України мають право змінювати власне ім'я на свій розсуд без дозволу батьків.

Практика показує, що в Україні громадяни доволі легко користуються цією послугою. В умовах воєнного стану подати відповідні заяви про зміну імені можна до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території.