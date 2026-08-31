Заброньованого чоловіка без пояснень не випустили з України: що вирішив суд

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення щодо законності дій прикордонників щодо заборони виїзду за кордон заброньованому працівнику критично важливого підприємства. Роботодавець відправив фахівця у двотижневу поїздку до Варшави та Кракова.

Суд захистив право заброньованого на службові поїздки

У Львівському окружному адміністративному суді оскаржили дії прикордонника, який відмовив у виїзді з метою відрядження юрисконсульту товариства "Пілот Енерджи". Підприємство визнане критично важливим для економіки, а самий працівник має офіційне бронювання від мобілізації. Про це йдеться в матеріалах справи №320/47508/25.

Роботодавець відправив фахівця у двотижневу поїздку до Польщі для розв'язання юридичних питань, відкриття банківських рахунків та укладення договорів оренди. На одному з пунктів пропуску чоловік надав паспорт, електронний військово-обліковий документ із позначкою про бронювання через портал Дія, наказ про відрядження, квитки та підтвердження броні в готелях.

Перелік документів був вичерпним, але прикордонники зазначили, що працівник не зміг підтвердити мету поїздки. Але якого саме документа не вистачало та яку норму закону порушив українець – невідомо.

У суді позов чоловіка вирішили задовольнити, а рішення прикордонної служби – скасував. Судді нагадали, що громадяни із підтвердженим статусом заброньованої особи мають законне право перетинати державний кордон у разі службового відрядження.

У рішенні наголошується, що будь-яка відмова посадовців є актом індивідуальної дії і повинна бути обґрунтованою та вмотивованою. Загальні фрази без конкретизації вимог порушують принцип правової визначеності та створюють умови для свавілля.

Крім того, позивач діяв абсолютно сумлінно та заздалегідь отримав роз'яснення від Державної прикордонної служби України. Надані ним документи повністю відповідали офіційним вимогам, тому рішення про заборону виїзду визнали протиправним.

Прикордонники відмовили через відсутність паперового посвідчення

Нагадаємо, раніше суд підтримав військового, який намагався виїхати за кордон разом із дружиною. Жінка має II групу інвалідності, тож родина їхала на лікування.

На кордоні українець показав усі необхідні документи, зокрема пенсійне посвідчення дружини в застосунку Дія. Прикордонники відмовили у виїзді, бо вимагали паперовий оригінал або нотаріально засвідчену копію пенсійного посвідчення.

Суд став на бік чоловіка, засвідчивши, що електронне пенсійне посвідчення має таку саму юридичну силу, як і паперове, тому вимога надати паперовий документ була безпідставною.