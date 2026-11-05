Підвищення звання та служба без переведення: Міноборони оновило права для воїнів

Згідно з оновленими правилами військової служби контрактників не можна буде переводити до інших частин протягом певного часу. Також змінено норми, за якими після оформлення деяким фахівцям зможуть надавати офіцерське звання.

Військова служба з новими правилами: наказ Міноборони

Від 18 вересня Міністерство оборони запровадило норми, які передбачають захист права військових на службу в обраному підрозділі. Також уточнено список фахівців і строки, коли мобілізовані можуть отримати підвищення звання. Про це йдеться в наказі №325.

Так, протягом 6 місяців командування не може переводити в інші частини військових, яких взяли на службу за контрактом після письмової згоди командира. Проте змінити місце служби людина все ще може за власним бажанням.

При цьому перший та наступний контракти дозволяється оформлювати за рапортом військового. Виняток – коли захисник вже досяг граничного віку перебування на службі, але хоче працювати у війську далі.

Важливо! У письмовій згоді на прийняття кандидата на службу командир повинен зазначати, чи частина є у переліку пріоритетного комплектування.

Хто зможе отримати офіцерське звання

Мобілізовані військові, які раніше працювали у сфері інформаційних технологій, можуть залучатися до цифрового розвитку підрозділу. За таких умов вони мають переважне право на отримання офіцерської посади.

Аби працювати за цим напрямом, кандидати проходитимуть відбір та співбесіди.

Під час першого етапу командир (начальник) військової частини оцінює рівень професійної компетентності кандидата та визначає його відповідність вимогам до посади з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

– йдеться в наказі.

Обійняти посади сержантського і старшинського складу без проходження багаторівневої підготовки за наявності освіти, спорідненої з ВОС, можуть військовослужбовці:

медичної служби;

ветеринарної служби;

фінансової служби;

фізичної підготовки і спорту;

музичного мистецтва;

залізничного транспорту;

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також підвищувати у військовому званні зможуть у пільгові строки. Для цього створено порядок документального підтвердження участі кандидата на підвищення в бойових завданнях.

Нагадаємо, контрактна служба в ЗСУ дає більше прав і можливостей для вибору місця служби, ніж примусова мобілізація.

Громадяни можуть підписати контракт через рекрутингові центри або цифрові платформи, з можливістю служити від 1 до 10 років з юридичними гарантіями.

Нещодавно військовим, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, дозволили служити ближче до місця проживання своїх дітей. Офіс військового омбудсмана закликав інші служби, зокрема Державну прикордонну службу, вжити аналогічних заходів щодо переведення військових.