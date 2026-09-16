Тимчасові водійські права вже прострочені: чи треба терміново обмінювати документ

Воєнний стан змінив правила щодо обов'язкової заміни тимчасового посвідчення водія після закінчення дворічного терміну. Основною правовою підставою є Постанова Кабінету Міністрів України №184, де також прописані відповідні зміни щодо забезпечення функціонування системи управління в умовах воєнного стану.

Чи дозволяє воєнний стан не змінювати тимчасові права

Посвідчення водія, яке видається вперше, діє два роки. Після спливу цього строку в мирний час заміна є обов'язковою. Але доки діє воєнний стан, їздити з правами, яким більше двох років можна, але за умови перебування на території України. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла керівниця ЮК "Prima Leader Group", адвокатка Діна Дрижакова.

Зараз законодавство передбачає спеціальні винятки. Так особам, які мають тимчасове посвідчення водія, дозволяється керування транспортними засобами відповідної категорії в період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Тобто строк дії на посвідченні при перевірці не враховується. Але чинний такий документ лише на території України. Якщо людина планує використовувати права за кордоном, то їх варто змінити на постійні.

Посвідчення змінюють без складання додаткових іспитів, якщо водій за два роки не вчинив більше, ніж два порушення правил дорожнього руху. При чому це правило діє незалежно від того, скільки часу минуло після закінчення дворічного терміну.

Діна Дрижакова Керівниця ЮК "Prima Leader Group" Попри наявність чіткої урядової норми, на практиці іноді трапляються випадки спроб працівників патрульної поліції скласти постанову за частиною 2 статті 126 КУпАП (керування особою, яка не має права керування). Такі постанови є протиправними та скасовуються в судовому порядку з посиланням на Постанову КМУ №184.

Експертка нагадала, що попри юридичний дозвіл користуватися простроченим документом під час воєнного стану, водію краще здійснити його плановий обмін. Діна Дрижакова каже, що таким чином можна уникнути непорозумінь під час перевірки документів на блокпостах чи під час виїзду за кордон.

Замовити нове посвідчення водія, яке буде дійсне протягом 15 років (для категорії А – В, а для інших – менше часу) можна через Сервісний центр МВС. Онлайн заява подається в застосунку Дія або через Електронний кабінет водія.

Нагадаємо, якщо замінювати водійське посвідчення через Дію, то фото на нові права автоматично підтягується з паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Під час підписання заяви застосунок показує, яке фото буде використано, але змінити його там уже неможливо.

Якщо людина хоче, аби фото "підтягнулося" зі строго водійського посвідчення, то замовляти документ треба через Електронний кабінет водія.