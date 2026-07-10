Водіїв змусять змінити права

Кабінет Міністрів України змінює закони відповідно до норм європейського права. Одна зі змін – ухвалення Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Детальніше про це розповів представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед змін, зокрема, визначено термін дії водійських посвідчень. Зараз права видають ще на 30 років (тимчасові – на два). Проте, коли постанова набуде чинності, то нові посвідчення пропонують видавати на:

15 років – для водіїв категорій А1, А, В, В1 та ВЕ;

5 років – для професійних водіїв С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1Е та Т.

Крім того, медогляд вимагатимуть і під час обміну посвідчення, а не лише для навчання в автошколі.

Одна з вимог, яка раніше ігнорувалася, це обов'язкова заміна українського посвідчення на права європейського зразка, якщо людина планує їздити на авто за кордоном. Тобто український зразок буде чинним тільки на території країни. Проте така зміна з'явиться лише після вступу України до ЄС. При цьому в всередині України старі права будуть чинним до кінця строку.

Людина матиме пройти всю процедуру заміни прав, щоб не втратити можливість їздити за кермом по Європі. Зараз завдяки дії Віденської конвенції про дорожній рух можна керувати авто в ЄС та деяких інших країнах із посвідченням нового зразку, отриманим в Україні.

До слова, все вказує на те, що вступ України до ЄС наближається. Не так давно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після відкриття першого переговорного кластера Брюссель розраховує відкрити для України нові кластери влітку 2026 року.

Офіційний старт переговорів про вступ до Євросоюзу мав стати одним із ключових етапів євроінтеграції України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що початок переговорів стане важливим кроком до повноправного членства, хоча швидкість просування залежатиме від виконання Україною Копенгагенських критеріїв та підтримки всіх держав-членів ЄС.