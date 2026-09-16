Позволяет ли военное положение не менять временные права

Водительское удостоверение, выдаваемое впервые, действует два года. По истечении этого срока в мирное время замена является обязательной. Но пока действует военное положение, ездить с правами, сроку действия которых истек более двух лет, можно, но при условии пребывания на территории Украины. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала руководительница ЮК "Prima Leader Group", адвокат Дина Дрижакова.

Сейчас законодательство предусматривает специальные исключения. Так, лицам, имеющим временное водительское удостоверение, разрешается управление транспортными средствами соответствующей категории в период действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены.

То есть срок действия, указанный в удостоверении, при проверке не учитывается. Но такой документ действителен только на территории Украины. Если человек планирует использовать права за рубежом, то их следует заменить на постоянные.

Удостоверение заменяют без сдачи дополнительных экзаменов, если водитель за два года совершил не более двух нарушений правил дорожного движения. При этом это правило действует независимо от того, сколько времени прошло после истечения двухлетнего срока.

Дина Дрижакова Руководитель ЮК "Prima Leader Group" Несмотря на наличие четкой правительственной нормы, на практике иногда встречаются случаи, когда сотрудники патрульной полиции пытаются вынести постановление по части 2 статьи 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Такие постановления являются противоправными и отменяются в судебном порядке со ссылкой на Постановление КМУ № 184.

Эксперт напомнила, что, несмотря на юридическое разрешение пользоваться просроченным документом во время военного положения, водителю лучше произвести его плановый обмен. Дина Дрижакова отмечает, что таким образом можно избежать недоразумений при проверке документов на блокпостах или при выезде за границу.

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Заказать новое водительское удостоверение, срок действия которого составит 15 лет (для категорий А–В, а для остальных – меньше), можно через Сервисный центр МВД. Онлайн-заявление подается в приложении "Дия" или через Электронный кабинет водителя.

Напомним, что при замене водительского удостоверения через приложение "Дія" фотография для новых прав автоматически берется из паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. При подписании заявления приложение показывает, какая фотография будет использована, но изменить ее там уже невозможно.

Если человек хочет, чтобы фото "подтянулось" именно из водительского удостоверения, то заказывать документ нужно через "Электронный кабинет водителя".