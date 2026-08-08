Хто з військовослужбовців має право на житло від держави у 2026 році: нюанси закону

Деякі категорії військових мають право на безоплатне житло чи грошові виплати від держави, якщо зможуть підтвердити факт потреби в поліпшенні житлових умов. Отримання будинку вимагає відповідності критеріям, оформлення документів через військову частину й дотримання черговості.

Головні умови отримання безоплатного житла для військових

Потреба в поліпшенні житлових умов дає право військовим з інвалідністю, учасникам АТО/ООС, внутрішньо переміщеним особам, які брали участь у бойових діях, та їхнім сім'ям отримати безкоштовне житло або ж компенсацію. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Каріна Марченко.

Серед вимог, потрібних для отримання безкоштовного житла або компенсації, експерт назвала:

якщо військовий має житлову площу, меншу за встановлену норму, або таку, де в одній кімнаті проживають кілька сімей чи особи різної статі віком від дев'яти років.

Каріна Марченко Адвокат, власниця "Адвокатського бюро Каріни Марченко" Відповідно до статті 47 Житлового кодексу України, стандартна норма житлової площі становить 13,65 квадратного метра на одну особу, проте підставою для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов (квартирного обліку), зазвичай є показник менше ніж 8 – 9 квадратних метрів (або менше за 6 квадратних метрів у деяких спеціальних випадках) на людину залежно від рішення місцевих органів влади.

Також військовий з родиною може отримати житло, коли вони проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам.

Серед інших критеріїв є:

наявність тяжких форм деяких хронічних захворювань, що не дозволяє людині проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

проживання за договором піднаймання жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором наймання жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

наявність не менше, ніж 5 років чинного договору наймання (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності й проживання в них;

проживання в гуртожитках.

Каріна Марченко зауважила, що військовий повинен мати щонайменше 20 років вислуги строкової служби. Його місце проживання повинне реєструватися за місцем дислокації військової частини. При цьому житло чи компенсацію військовому дадуть, якщо він раніше не використав право на безоплатне житло.

Як розповіла адвокат, остаточне рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради. Якщо воно позитивне, людина отримує ордер і може заселитися до житла.

Законодавство передбачає окрему чергу на житло для пільгових категорій військовослужбовців, зокрема для УБД, людей з інвалідністю внаслідок війни і родин загиблих.

Це ще не всі гарантії. Особи з інвалідністю внаслідок війни або бойових дій і внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС мати право на спеціальну грошову компенсацію для придбання житла.

Як діє норма, якщо військовий змінив місце служби

Каріна Марченко звернула увагу на наказ Міністерства оборони України №380, згідно з яким затверджено Інструкцію з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями.

За правилами пункту 8 розділу 4 "Надання службових жилих приміщень" Інструкції №380 військовослужбовці, які прибули до нового місця служби та забезпечені в іншій місцевості постійним житлом за рахунок Міноборони, де залишилися проживати члени їх сімей, можуть проживати в гуртожитку або отримувати грошову компенсацію за піднаймання (наймання) жилого приміщення за новим місцем проходження військової служби у разі, якщо вони не мають житла для постійного проживання у цьому населеному пункті,

– пояснила експерт.

Важливо те, що службове житло, надане згідно з Інструкцією № 380, не може бути приватизоване напряму, поки воно має статус службового і відповідно перебувати на праві власності військовослужбовця.