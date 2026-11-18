Міністерство оборони готує масштабне впорядкування військового обліку за допомогою взаємодії державних реєстрів, аби бачити фактичний статус військовозобов'язаних. Нова концепція не передбачає стеження за геолокацією смартфонів, проте має зупинити хаотичне розсилання повісток тим, хто оновив дані або легально перебуває за кордоном.

Чому застосунки не відстежуватимуть пересування через GPS

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповідав, що оборонне відомство представило нову концепцію мобілізаційних змін, де ключовим елементом стане наведення ладу в інформаційних базах. Юристка Вікторія Драпайло пояснила, що постійне стеження за координатами смартфона є прямим порушенням Конституції та норм міжнародного права.

Нардеп пояснював, що впорядкування обліку нібито має допомогти з'ясувати, де перебуває військовозобов'язаний. Проте експертка зазначила, що законодавство України дозволяє електронний контроль за пересуванням виключно за статтею 195 Кримінального процесуального кодексу, коли на підозрюваного чи обвинуваченого за вмотивованим рішенням суду надягають електронний браслет.

Водночас впровадження прихованого стеження через геолокацію в цивільні мобільні застосунки, як-от Дія або Резерв+, є юридично неможливим.

Потрібні обґрунтована підозра, передбачені законом ризики і обґрунтування ось цих необхідних обмежень… Постійний контроль пересувань – серйозне втручання у приватне життя людини. І замаскувати ось таке GPS під вдосконалення, наприклад, державного сервісу, це, по суті, порушити грубо Конституцію, норми ЄСПЛ й інші норми міжнародного права, і взагалі просто втратити здоровий глузд,

– розповіла Вікторія Драпайло.

Які відомості про перебування громадян уже має держава

Не секрет, що державний реєстр "Оберіг" уже зараз отримує широкий масив офіційної інформації через автоматичний міжвідомчий обмін. Згідно із законом, держава володіє даними про зареєстроване місце проживання, поточне місце роботи, а також точні дати виїзду за межі країни та повернення назад від Держприкордонслужби.

Водночас юридична адреса реєстрації чи назва підприємства показують лише гіпотетичне перебування, а не перебування в режимі реального часу.

Всі облікові відомості, які ми можемо побачити офіційно, це лише відомості, які можуть припустити ваше місце перебування. Десь ви там можете перебувати, але це всього-на-всього припущення, а не точна фіксація вашої точки на карті,

– зауважила юристка.

Нагадаємо, налагодження обміну даними між реєстрами покликане ліквідувати випадки, коли повістки помилково надсилають тим, хто вже оновив контакти або виїхав з країни на законних підставах. Це вбереже громадян від зайвих судових процесів, блокувань карток і фінансових витрат на правову допомогу.