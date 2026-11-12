Дані в реєстрі та квитку не збігаються: що варто зробити під час перевірки ТЦК

Що саме потрібно озвучити на камеру

Під час перевірки військово-облікових документів не варто сперечатися з представниками ТЦК про те, який саме витяг правильний. Замість конфліктів громадянам радять чітко використати обов'язкову процедуру відеозапису, яку ведуть уповноважені особи. Про це розповіла військова юристка ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова в коментарі виданню Телеграф.

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Якщо паперовий військово-обліковий квиток містить відомості, що відрізняються від інформації в реєстрі "Оберіг" або додатку Резерв+, перевага за законом надається саме даним електронної системи.

За чинним порядком, працівники центрів комплектування зобов'язані здійснювати відеофіксацію перевірки. Юристка радить в такому випадку спокійно пред'явити наявні документи та безпосередньо під запис нагрудної камери зафіксувати свою правову позицію.

Потрібно чітко назвати пункти, де саме виникла невідповідність, а також повідомити, чи подавалася вже офіційна заява на виправлення цих даних до реєстру.

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Це не змінює правових наслідків самої розбіжності, але формує доказову базу для подальшого оскарження, якщо дії визнають неправомірними– пояснила Діана Тернова.

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Такий відеозапис залишається ключовим аргументом, якщо працівники ТЦК перевищать повноваження або спробують притягнути особу до відповідальності без врахування поданих виправлень. Громадянам, які вже зверталися із заявою про зміну інформації в реєстрі, рекомендують постійно мати при собі паперовий документ, що підтверджує подання такого звернення.

Чому не можна відмовлятися від повістки

Якщо під час виявлення розбіжностей військовозобов'язаному вручають повістку на уточнення даних, юристка наполегливо рекомендує її отримати.

Пам'ятайте, що в разі відмови уповноважені особи складають акт, після чого військовозобов'язаного можуть примусово доставити до центру комплектування правоохоронці.

Нагадаємо, що автоматичне закінчення строку відстрочки саме по собі не є правопорушенням та не призводить до негайного штрафу, доки людині належним чином не вручать виклик. Водночас своєчасне оновлення інформації у Резерв+ допомагає уникнути статусу розшуку та блокування бронювання під час перевірок.

Щоб відкоригувати персональні дані без відвідування ТЦК, в застосунку Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн". В разі невідповідності даних, можливо подати запит на виправлення через застосунок або звернутися до ТЦК з необхідними документами.