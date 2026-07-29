Понад 1000 українських компаній оштрафували через транспорт: які помилки роблять підприємці

Двічі на рік бізнес має подавати до ТЦК відомості про службові авто – до 20 червня та 20 грудня. Така вимога діє, навіть якщо підприємство зовсім не має машин, тоді подається "нульовий звіт". А за ігнорування передбачено штраф.

Підприємців штрафують за неподання відомостей про транспорт до ТЦК та СП

Від 2014 року було виписано 1 047 постанов на підприємства за неподання відомостей про транспорт, що є в них на балансі. За час повномасштабного вторгнення відповідні штрафи отримали 87%. Як повідомляє Опендатабот, за 5 місяців 2026 року до бюджету надійшло вже 7 мільйонів гривень саме від таких штрафів.

Київщина нині є лідером. Там найбільше підприємців проігнорували вимогу й отримали штраф. А от у Чернігівській та Сумській областях, за даними аналітиків, не складено жодної постанови з 2014 року.

Кількість постанов зросла у 1,5 раза після початку повномасштабної війни, а у 2023 – аж у 6 разів.



Скільки штрафів виписали підприємствам у кожній області / Інфографіка Опендатабот

Загалом за час повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 мільйона гривень – це 83% від нарахованих штрафів. Для порівняння, за попередні вісім років нарахували 253,3 тисячі гривень, із яких сплатили або стягнули 189,7 тисячі гривень,

– порахували аналітики.

Як повідомляють у ТЦК, за неподання або запізнення подачі звітів щодо наявних авто штраф для посадових осіб сягає 34 – 59,5 тисячі гривень.

Юридичний погляд на обов'язок підприємств

Підприємство можуть притягнути до відповідальності як за неподання, так і за несвоєчасне подання до певної дати відомостей про наявний на балансі транспорт. Це регулюється статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В коментарі 24 Каналу юрист Main Business Partner Роман Родзинський розповів, що сам факт прострочення ще не означає автоматичного накладення штрафу.

Роман Родзинський Юрист Main Business Partner ТЦК має довести, що підприємство порушило конкретну норму законодавства, яка встановлює відповідний обов'язок і строк, а також дотриматися процедури притягнення до адміністративної відповідальності.

При цьому важливо, що у звіті вказуються лише ті транспортні засоби, що належать підприємству на праві власності та перебувають на військово-транспортному обліку. Експерт пояснив, що обов'язку повідомляти про транспорт, який підприємство лише використовує за договором оренди чи лізингу, немає.

Але якщо підприємство є власником транспортного засобу і передає його в довгострокову оренду або лізинг, то протягом семи днів існує обов'язок повідомити про це ТЦК, оскільки така обставина може вплинути на виконання військово-транспортного обов'язку.

Роман Родзинський зазначив, що держава пропонує підприємствах компенсацію за вилучене авто. Проте вона сплачується, якщо його було пошкоджено або знищено під час виконання військово-транспортного обов'язку. Збитки відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету. Але механізм визначення їхнього розміру й порядок компенсації на практиці може бути тривалим та потребує належного документального підтвердження.

Якщо транспортний засіб залишається придатним до експлуатації, після оголошення демобілізації він має бути повернений власнику протягом 30 календарних днів. Передача і повернення оформлюються актами приймання-передачі із зазначенням технічного стану та залишкової (балансової) вартості транспортного засобу,

– каже юрист.

Тобто бізнес не отримує компенсацію за саму передачу транспорту для потреб оборони, але має право на його повернення або на відшкодування збитків у разі його пошкодження чи втрати.

Родзинський прокоментував і питання щодо відстуності транспорту. Дехто з підприємців переконані, що авто вони не мають, тож подавати відомості до ТЦК не потрібно. Але саме через це останнім часом виникла значна кількість спорів із ТЦК.

Експерт поділився висновком Восьмого апеляційного адміністративного суду про те, що обов'язок подати відомості є безумовним і не залежить від того, чи має підприємство транспортні засоби, техніку або працівників-водіїв. Як з'ясувалося, штраф правомірно наклали на керівника одного з підприємств, яке взагалі не мало транспорту, але не подало відомість до ТЦК.

Ця постанова показує, що безпечнішим підходом є подання відомості навіть із нульовими показниками.

Юрист зазначає, що бізнес іноді робить й інші помилки:

пропускає встановлені строки подання відомостей – до 20 червня та до 20 грудня;

подає неповні або недостовірні дані щодо власних транспортних засобів;

не повідомляє до ТЦК про зміну відомостей, зокрема відчуження транспортних засобів або передачу власного транспорту в довгострокову оренду чи фінансовий лізинг;

не зберігає підтвердження подання документів до ТЦК.

Нагадаємо, представники підприємтсва мають подати інформацію про транспортні засоби та спеціальну техніку, що є на балансі: описати їхній технічний стан та вказати працівників, які закріплені за авто та керують ним. Водний транспорт подається за окремими формами та не вносяться до цієї звітності.