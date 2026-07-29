Предпринимателей штрафуют за непредставление сведений о транспорте в ТЦК и СП

С 2014 года было выписано 1 047 постановлений предприятиям за непредставление сведений о транспорте, находящемся у них на балансе. За время полномасштабного вторжения соответствующие штрафы получили 87%. Как сообщает Опендатабот, за 5 месяцев 2026 года в бюджет поступило уже 7 миллионов гривен именно от таких штрафов.

Киевская область сейчас лидирует. Там больше всего предпринимателей проигнорировали требование и получили штраф. А вот в Черниговской и Сумской областях, по данным аналитиков, с 2014 года не было вынесено ни одного постановления.

Количество постановлений выросло в 1,5 раза после начала полномасштабной войны, а в 2023 году – аж в 6 раз.



Сколько штрафов выписали предприятиям в каждой области / Инфографика Опендатабот

Всего за время полномасштабной войны бизнес уплатил 16,64 миллиона гривен – это 83% от начисленных штрафов. Для сравнения: за предыдущие восемь лет было начислено 253,3 тысячи гривен, из которых уплатили или взыскали 189,7 тысячи гривен,

– подсчитали аналитики.

Как сообщают в ТЦК, за непредставление или несвоевременную подачу отчетов об имеющихся автомобилях штраф для должностных лиц составляет от 34 до 59,5 тысячи гривен.

Юридический взгляд на обязанности предприятий

Предприятие могут привлечь к ответственности как за непредставление, так и за несвоевременное представление к определенной дате сведений об имеющемся на балансе транспорте. Это регулируется статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В комментарии 24 Канала юрист Main Business Partner Роман Родзинский рассказал, что сам факт просрочки еще не означает автоматического наложения штрафа.

Роман Родзинский Юрист Main Business Partner ТЦК должно доказать, что предприятие нарушило конкретную норму законодательства, устанавливающую соответствующую обязанность и срок, а также соблюсти процедуру привлечения к административной ответственности.

При этом важно, что в отчете указываются только те транспортные средства, которые принадлежат предприятию на праве собственности и находятся на военно-транспортном учете. Эксперт пояснил, что обязанности сообщать о транспорте, который предприятие лишь использует по договору аренды или лизинга, нет.

Но если предприятие является собственником транспортного средства и передает его в долгосрочную аренду или лизинг, то в течение семи дней существует обязанность уведомить об этом ТЦК, поскольку такое обстоятельство может повлиять на выполнение военно-транспортного обязательства.

Роман Родзинский отметил, что государство предлагает предприятиям компенсацию за изъятое авто. Однако она выплачивается, если оно было повреждено или уничтожено во время выполнения военно-транспортного обязательства. Убытки возмещаются за счет средств государственного бюджета. Однако механизм определения их размера и порядок компенсации на практике могут быть длительными и требуют надлежащего документального подтверждения.

Если транспортное средство остается пригодным к эксплуатации, после объявления демобилизации оно должно быть возвращено владельцу в течение 30 календарных дней. Передача и возврат оформляются актами приема-передачи с указанием технического состояния и остаточной (балансовой) стоимости транспортного средства,

– говорит юрист.

То есть бизнес не получает компенсацию за саму передачу транспорта для нужд обороны, но имеет право на его возврат или на возмещение убытков в случае его повреждения или утраты.

Родзинский прокомментировал и вопрос об отсутствии транспорта. Некоторые предприниматели убеждены, что у них нет автомобилей, поэтому подавать сведения в ТЦК не нужно. Но именно из-за этого в последнее время возникло значительное количество споров с ТЦК.

Эксперт поделился заключением Восьмого апелляционного административного суда о том, что обязанность подать сведения является безусловной и не зависит от того, имеет ли предприятие транспортные средства, технику или работников-водителей. Как выяснилось, штраф правомерно наложили на руководителя одного из предприятий, у которого вообще не было транспорта, но оно не подало ведомость в ТЦК.

Это постановление показывает, что более безопасным подходом является подача ведомости даже с нулевыми показателями.

Юрист отмечает, что бизнес иногда допускает и другие ошибки:

пропускает установленные сроки подачи сведений – до 20 июня и до 20 декабря;

представляет неполные или недостоверные данные о собственных транспортных средствах;

не сообщает в ТЦК об изменении сведений, в частности об отчуждении транспортных средств или передаче собственного транспорта в долгосрочную аренду или финансовый лизинг;

не сохраняет подтверждения подачи документов в ТЦК.

Напомним, представители предприятия должны предоставить информацию о транспортных средствах и специальной технике, находящихся на балансе: описать их техническое состояние и указать сотрудников, закрепленных за автомобилями и управляющих ими. Водный транспорт указывается в отдельных формах и не включается в данную отчетность.