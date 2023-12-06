У Конгресі США розглянуть поправку про ленд-ліз для України, – Маркарова

Конгрес Сполучених Штатів Америки на початку грудня розглядатиме поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік. Йтиметься і про продовження ленд-лізу для України.

Про це посол України Оксана Маркарова у США заявила в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Продовження ленд-лізу

Наше дуже важливе тактичне завдання зараз, над яким ми працюємо з нашими американськими колегами, – це ухвалення додаткового бюджету для України на весь 2024 рік,

– зазначила Маркарова.

Вона наголосила, що те, в якому це буде пакеті – внутрішнє питання США.

Посол України в США наголосила, що сподівається, що найближчим часом – протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку чекає Україна. Йдеться про збройну, прямау бюджетну, гуманітарну та енергетичну допомоги.

За словами Маркарової, наразі це пріоритет номер один. Водночас, вона заявила, що паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.

П’ятий трек – це так званий військовий бюджет, закон NDA, який розглядається на цьому тижні. Це той проєкт, у якому ми просимо і Палату представників, і Сенат продовжити дію акту про ленд-ліз на 2024 рік,

– розповіла Маркарова.

Посол зазначила, що це додатковий інструмент, Україна хоче отримати збройні грантові програми.

Вона пояснила, що навіть якщо Україна їх вичерпає раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як допоміжний.

Ленд-ліз для України