Це 24 Каналу зауважив політолог Микола Давидюк. За його словами, саме після підписання ленд-лізу почали надавати більше зброї для ЗСУ безплатно.

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"Ленд-ліз тоді був насправді більш потрібний як "прорубувач" великого вікна для постачання зброї. Бо потім почали надавати її безкоштовно. За ленд-ліз треба платити", – пояснив він.

Гроші на озброєння

Микола Давидюк зазначив, що Україна може заплатити заарештованими російськими активами, але поки такої угоди нема. Навіть якщо нашій державі порадять взяти ленд-ліз, то позичити для цього гроші нема у кого.

Я думаю, що на ленд-ліз зараз нам ніхто не закладуть стільки грошей. Вільної зброї на складах нема, щоб сказати: "Ви дайте нам зброю, а ми повернемо, коли розбагатіємо". Всю зброю треба замовляти,

– сказав політолог.

Він наголосив, що Захід надає Україні зброю, техніку та боєприпаси. Однак ЗСУ потрібно значно більше.

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