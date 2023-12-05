Это 24 Каналу заметил политолог Николай Давидюк. По его словам, именно после подписания ленд-лиза начали предоставлять больше оружия для ВСУ бесплатно.
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"Ленд-лиз тогда был действительно нужен как "прорубитель" большого окна для поставки оружия. Потому что потом начали предоставлять его бесплатно. За ленд-лиз надо платить", – объяснил он.
Деньги на вооружение
Николай Давыдюк отметил, что Украина может заплатить арестованными российскими активами, но пока такого соглашения нет. Даже если нашему государству посоветуют взять ленд-лиз, то одолжить для этого деньги не у кого.
Я думаю, что на ленд-лиз сейчас нам никто не заложат столько денег. Свободного оружия на складах нет, чтобы сказать: "Вы дайте нам оружие, а мы вернем, когда разбогатеем". Все оружие надо заказывать,
– сказал политолог.
Он подчеркнул, что Запад предоставляет Украине оружие, технику и боеприпасы. Однако ВСУ нужно гораздо больше.
Военная помощь Украине: последние новости
- Администрация президента США 4 декабря направила в Конгресс срочное обращение. Белый дом просит конгрессменов выделить деньги на военную и финансовую помощь Украине. Дело в том, что выделенные средства для помощи Украине истекут к концу года.
- Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд заявил, что пакет военной помощи Украине и Израилю в Конгрессе США могут окончательно одобрить до конца 2023 года.
- Издание The Hill написало, что Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря на закрытом брифинге обратится к сенаторам США. Это выступление состоится за день до того, как Сенат должен проголосовать, перейти ли к законодательному механизму для оказания чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда долларов – для Украины.