Это 24 Каналу заметил политолог Николай Давидюк. По его словам, именно после подписания ленд-лиза начали предоставлять больше оружия для ВСУ бесплатно.

Читайте также В ОПУ ответили на упреки о "разладе" между политическим и военным руководством

"Ленд-лиз тогда был действительно нужен как "прорубитель" большого окна для поставки оружия. Потому что потом начали предоставлять его бесплатно. За ленд-лиз надо платить", – объяснил он.

Деньги на вооружение

Николай Давыдюк отметил, что Украина может заплатить арестованными российскими активами, но пока такого соглашения нет. Даже если нашему государству посоветуют взять ленд-лиз, то одолжить для этого деньги не у кого.

Я думаю, что на ленд-лиз сейчас нам никто не заложат столько денег. Свободного оружия на складах нет, чтобы сказать: "Вы дайте нам оружие, а мы вернем, когда разбогатеем". Все оружие надо заказывать,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что Запад предоставляет Украине оружие, технику и боеприпасы. Однако ВСУ нужно гораздо больше.

Военная помощь Украине: последние новости