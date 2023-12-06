В Конгрессе США рассмотрят поправку о ленд-лизе для Украины, – Маркарова

Конгресс Соединенных Штатов Америки в начале декабря будет рассматривать поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год. Речь пойдет и о продолжении ленд-лиза для Украины.

Об этом посол Украины Оксана Маркарова в США заявила в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Продолжение ленд-лиза

Наша очень важная тактическая задача сейчас, над которой мы работаем с нашими американскими коллегами – это принятие дополнительного бюджета для Украины на весь 2024 год,

– отметила Маркарова.

Она подчеркнула, что то, в каком это будет пакете – внутренний вопрос США.

Посол Украины в США подчеркнула, что надеется, что в ближайшее время – в течение следующих двух недель обе партии найдут компромисс и примут пакет, в котором будет именно та помощь, которую ждет Украина. Речь идет о вооруженной, прямой бюджетной, гуманитарной и энергетической помощи.

По словам Маркаровой, сейчас это приоритет номер один. В то же время она заявила, что параллельно идет большая работа по необходимым Украине конкретным вооружениям, расширению санкций США и конфискации российских средств в пользу Украины.

Пятый трек – это так называемый военный бюджет, закон NDA, рассматриваемый на этой неделе. Это тот проект, в котором мы просим и Палату представителей, и Сенат продлить действие акта о ленд-лизе на 2024 год,

– рассказала Маркарова.

Посол отметила, что это дополнительный инструмент, что Украина хочет получить вооруженные грантовые программы.

Она пояснила, что даже если Украина их исчерпает раньше, очень хорошо будет иметь этот инструмент как вспомогательный.

Ленд-лиз для Украины