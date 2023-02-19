Такое мнение 24 Каналу выразил американский журналист и политик Юрий Рашкин. По информации издания Politico, Вашингтон до сих пор не объявил о поставке ATACMS в Украину из-за того, что американской армии самой их не хватает.

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США не хотят войны на территории России

Рашкин считает, что на самом деле причина промедлений с предоставлением Киеву этих дальнобойных ракет, имеющих дальность поражения до 300 километров, кроется в другом.

В США говорят о том, что ATACMS является оружием нападения, а не защиты. Администрация президента Джо Байдена не хочет, чтобы эта война происходила на территории России. Поэтому пока США не предоставляют Украине такое мощное оружие,

– сказал политик.

США передают Украине ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 150 километров.

"Эти ракеты должны уничтожить логистику россиян, что потом поможет уничтожить самую российскую армию. Все идет по плану", – подчеркнул Рашкин.

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План атаки и победы

Американский политик отметил, что иногда возникают вопросы, мол, почему США не используют мощное оружие, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Рашкин отметил, что не следует искать здесь никакой конспирологии.

Есть план атаки и победы. Есть определенные планы, по которым не будут выпускать прессрелизы для Путина. Также Вашингтон не будет сообщать Путину, где будет находиться Байден. Ведь идет война,

– сказал журналист.

Он добавил, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лучше знают, что на самом деле происходит в вопросах военной помощи Украине. Они ведь находятся в комнатах, где принимаются решения.

А когда другие американские генералы на пенсии говорят, что Украине срочно нужно то или иное оружие, это лишь их личное мнение.

"Я бы не приписывал большую важность тому, есть ATACMS или нет. Хотя, конечно, если они появятся, тогда это можно будет трактовать как то, что Украина переходит в наступление", – отметил Рашкин.

Решение Байдена по самолетам

По словам американского политика, президент США может готовить новые заявления о помощи Украине, не относящиеся к ракетам.

"Вероятно, в ближайшее время Байден что-то скажет о предоставлении самолетов. Возможно, это будут американские или советские самолеты, которые Киеву предоставят страны-союзники. А затем США пополнят запасы союзников американскими истребителями", – предположил Рашкин.

Он добавил, что вопрос самолетов – это достаточно "реальная тема".

"Ленд-лиз ничего не ускоряет и не решает"

Американский политик отметил, что иногда возникает вопрос, почему до сих пор не заработал ленд-лиз для Украины. Похожую программу запустили во время Второй мировой войны. Рашкин добавил, что США предоставляли Великобритании и СССР военную технику, за которую потом эти страны должны были платить.

"Это решение имело смысл в политической сфере 80 лет назад. Однако говорить о том, что сейчас это самый действенный инструмент, который нам нужен, нельзя", – сказал политик.

Он добавил, что с тех пор многое изменилось. В частности, в США появились программы, позволяющие президенту выделять больше оружия.

Всем, кто жалуется на не заработавший ленд-лиз, стоит успокоиться. Ленд-лиз – это кредитная карта, по которой не только нужно платить. Если мы решим ее использовать, снова потребуется разрешение Конгресса. Ленд-лиз ничего не ускоряет и не решает,

– отметил Рашкин.

Политик подчеркнул, что сейчас в США все хотят помочь Украине, даже большинство республиканцев. Поэтому не нужно привязываться к ленд-лизу. Ведь США предоставляют Киеву огромное количество оружия по другим программам.

Обратите внимание! Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года. Тогда президент США подчеркнул, что этот документ оказывает важную помощь украинскому народу в борьбе за демократию.

США поддерживают Украину: коротко