Соответствующее заявление Блинкен сделал во время Мюнхенской конференции безопасности, пишет 24 Канал. Блинкена спросили, что означает мир – возвращение России к линиям по состоянию на 23 февраля 2022 года или период 2014 года.

Смотрите также Не лезьте впереди своего босса, он все скажет сам, – Блинкен анонсировал выдающуюся речь Байдена

Блинкен подчеркнул, что Россия должна быть наказана

Он подчеркнул, что это решение должна принимать Украина. "Это их страна, их будущее, их решение", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США согласился с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что война закончится, когда Россия выведет свои войска из Украины.

Как сказала Анналена, если Россия сегодня выведет свои войска, то война закончится. Конечно, если Украина сегодня перестанет воевать – ей конец,

– заявил Блинкен.

Он добавил, что США будут поддерживать "решение наших украинских друзей по поводу будущего их страны".

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что мир должен быть справедливым и соответствовать Уставу ООН. Он подчеркнул, что Россия должна понести наказание, чтобы агрессия россиян против Украины не продемонстрировала другим потенциальным агрессорам, что это может сойти с рук.

По его словам, Запад должен сделать все, чтобы убедиться, что Россия не повторит агрессию с течением времени.

"И, среди прочего, это значит убедиться, что у Украины есть возможность сдерживать агрессию и, если необходимо, эффективно защищаться от нее", – добавил он.

Какие еще заявления Блинкен сделал в Мюнхене