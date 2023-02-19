Відповідну заяву Блінкен зробив під час Мюнхенської безпекової конференції, пише 24 Канал. Блінкена запитали, що означає мир – повернення Росії до ліній станом на 23 лютого 2022 року, чи період 2014 року.

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Блінкен наголосив, що Росія має бути покарана

Він наголосив, що це рішення повинна приймати Україна. "Це їхня країна, їхнє майбутнє, їхнє рішення", – сказав Блінкен.

Держсекретар США погодився з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, що війна закінчиться, коли Росія виведе свої війська з України.

Як сказала Анналена, якщо Росія сьогодні виведе свої війська, війна закінчиться. Звичайно, якщо Україна сьогодні припинить воювати – їй кінець,

– заявив Блінкен.

Він додав, що США будуть підтримувати "рішення наших українських друзів щодо майбутнього їхньої країни".

Крім того, Блінкен наголосив, що мир повинен бути справедливим і відповідати Статуту ООН. Він підкреслив, що Росія повинна понести покарання, щоб агресія росіян проти України не продемонструвала іншим потенційним агресорам, що їм це може зійти з рук.

За його словами, Захід має зробити все, щоб переконатися, що Росія не повторить агресію з плином часу.

"І, серед іншого, це означає переконатися, що Україна має спроможність стримувати агресію та, якщо необхідно, ефективно захищатися від неї", – додав він.

Які ще заяви Блінкен зробив у Мюнхені