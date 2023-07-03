"Десятки танків уже в дорозі": Пісторіус сказав, коли Leopard 1 прибудуть в Україну

Західні партнери продовжують допомагати Збройним Силам. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає від Берліна та Копенгаґена танки Leopard 1A5.

Як зазначив глава оборонного відомства, ця техніка буде виділена для нашої держави в рамках пакета військової допомоги. Має вона прибути до України вже найближчими тижнями з Німеччини та Данії.

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Партія танків Leopard уже їде до ЗСУ

За словами Пісторіуса, німецькі інструктори допомагають у навчані українських військових. Окрім того, Німеччина з-поміж інших держав Заходу на другому місці за об'ємами військової допомоги нашим захисникам.

Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. У травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM,

– зазначив глава Міноборони.

Водночас він констатував, що Німеччина буде підтримувати Україну у війні з Росією до тих пір, поки це необхідно: "Ми надаємо другу за величиною військову допомогу у світі після США та найбільшу військову допомогу в Європі, яка включає, серед іншого, системи ППО, танки, артилерійську техніку".

Військова допомога від партнерів: останнє

Днями на порядку денному постало питання стосовно того, чому Польща та Німеччина досі не запустили центр для ремонту танків Leopard, які передали Україні. Як зазначили у виданні Spiegel, ця ініціатива допомога б Збройним Силам під час контрнаступу, однак її гальмування відбувається через певні фінансові нюанси.

Разом з тим Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не так давно вчергове констатував, що без снарядів та винищувачів F-16 танки Leopard – це просто-таки мішень для ворога. За його словами, воювати без літаків – це як йти проти високотехнологічної зброї з луками та стрілами.

Окрім того, особливо гостро останніми місяцями стоїть питання щодо надання нашій державі далекобійних ракет ATACMS. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що поки консенсусу стосовно цього у Вашингтоні немає.