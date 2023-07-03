"Десятки танков уже в пути": Писториус сказал, когда Leopard 1 прибудут в Украину

Западные партнеры продолжают оказывать помощь Вооруженным Силам. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит от Берлина и Копенгагена танки Leopard 1A5.

Как отметил глава оборонного ведомства, эта техника будет выделена для нашего государства в рамках пакета военной помощи. Должна она прибыть в Украину уже в ближайшие недели из Германии и Дании.

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Партия танков Leopard уже едет к ВСУ

По словам Писториуса, немецкие инструкторы помогают в обучении украинских военных. Кроме того, Германия из других государств Запада на втором месте по объемам военной помощи нашим защитникам.

Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. В мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает в себя дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM,

– отметил глава Минобороны.

В то же время, он констатировал, что Германия будет поддерживать Украину в войне с Россией до тех пор, пока это необходимо: "Мы оказываем вторую по величине военную помощь в мире после США и самую большую военную помощь в Европе, которая включает, среди прочего, системы ПВО, танки, артиллерийскую технику".

Военная помощь от партнеров: последнее

На днях в повестке дня встал вопрос, почему Польша и Германия до сих пор не запустили центр для ремонта танков Leopard, которые передали Украине. Как отметили в издании Spiegel, эта инициатива помогла бы Вооруженным Силам во время контрнаступления, однако ее торможение происходит из-за определенных финансовых нюансов.

Вместе с тем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не так давно в очередной раз констатировал, что без снарядов и истребителей F-16 танки Leopard – это просто мишень для врага. По его словам, воевать без самолетов – это как идти против высокотехнологичного оружия с лугами и стрелами.

Кроме того, особенно остро в последние месяцы стоит вопрос о предоставлении нашему государству дальнобойных ракет ATACMS. Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что пока консенсуса по этому поводу в Вашингтоне нет.