Создание этого хаба важно и для украинского контрнаступления. В Польшу уже прибыли несколько танков Leopard, нуждающихся в ремонте. По данным издания Spiegel, проект контракта был уже готов несколько дней назад. Однако его до сих пор не подписали из-за спорных моментов. В частности, тормозят процесс и финансовые вопросы.

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Что известно о совместном проекте

Планировалось, что два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие. Совместный хаб по ремонту танков хотели разместить на польских предприятиях в Гливице и Познани вместе с государственным польским оружейным заводом PGZ.

Федеральное правительство Германии взяло на себя расходы на ремонт танков Leopard.

В промышленных кругах говорят, что проект пока тормозит Польша. Проблемы возникли именно с финансированием.

Польская компания PGZ, например, представила очень своеобразные представления о стоимости работы над танками, инсайдеры говорили о "заоблачных ценах",

– отметили в издании.

Да, PGZ хочет взять 100 тысяч евро за так называемую "первичную диагностику" танков. В Германии же для этого диагноза обычно требуется только близко 12 тысяч евро.

Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт, что, как отметили в Spiegel, "совершенно необычно".

Что стало причиной раздора

Немецкие танкостроители убеждены, что конфликт из-за построения хаба есть политически мотивированными. Мол, уже несколько месяцев правительство в Варшаве проводит регулярную кампанию против Берлина.

"Руководящая партия PiS ("Право и справедливость" – 24 Канал) не упускает возможность подстрекнуть против федерального правительства. Еще до доставки боевых танков Варшава публично разоблачила Берлин как "тормозника", – отметили в издании.

Сообщается, что министр обороны Германии Борис Писториус 3 июля должен встретиться своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Это может быть последней возможностью договориться о работе хаба перед саммитом НАТО в середине июля.

Антигерманские нарративы усиливаются перед выборами

Польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура рассказал 24 Канала, что партии "Право и справедливость" действительно свойственна антигерманская риторика. Особенно она усиливается накануне выборов.

Заметим, что парламентские выборы в Польше пройдут осенью 2023 года.

"Право и справедливость" всегда хочет показать себя как партию, защищающую польские интересы и умеющую их отстоять в контактах с немецкой стороной. В отличие от "Гражданской платформы", являющейся главным политическим оппонентом. Это касается и послевоенных репараций,

– отметил Ришард Купидура.

Однако, к сожалению, сейчас, когда нужно решить вопрос с хабом для украинской стороны, такие споры имеют конкретное измерение и тормозят процесс совместной помощи.

По мнению Купидура, после сегодняшнего визита Бориса Писториуса в Польшу, сторонам удастся договориться об окончательном виде хаба.

Ришард Купидура прокомментировал споры Варшавы и Берлина: смотрите видео

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