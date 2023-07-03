Создание этого хаба важно и для украинского контрнаступления. В Польшу уже прибыли несколько танков Leopard, нуждающихся в ремонте. По данным издания Spiegel, проект контракта был уже готов несколько дней назад. Однако его до сих пор не подписали из-за спорных моментов. В частности, тормозят процесс и финансовые вопросы.
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Что известно о совместном проекте
Планировалось, что два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие. Совместный хаб по ремонту танков хотели разместить на польских предприятиях в Гливице и Познани вместе с государственным польским оружейным заводом PGZ.
Федеральное правительство Германии взяло на себя расходы на ремонт танков Leopard.
В промышленных кругах говорят, что проект пока тормозит Польша. Проблемы возникли именно с финансированием.
Польская компания PGZ, например, представила очень своеобразные представления о стоимости работы над танками, инсайдеры говорили о "заоблачных ценах",
– отметили в издании.
Да, PGZ хочет взять 100 тысяч евро за так называемую "первичную диагностику" танков. В Германии же для этого диагноза обычно требуется только близко 12 тысяч евро.
Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт, что, как отметили в Spiegel, "совершенно необычно".
Что стало причиной раздора
Немецкие танкостроители убеждены, что конфликт из-за построения хаба есть политически мотивированными. Мол, уже несколько месяцев правительство в Варшаве проводит регулярную кампанию против Берлина.
"Руководящая партия PiS ("Право и справедливость" – 24 Канал) не упускает возможность подстрекнуть против федерального правительства. Еще до доставки боевых танков Варшава публично разоблачила Берлин как "тормозника", – отметили в издании.
Сообщается, что министр обороны Германии Борис Писториус 3 июля должен встретиться своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Это может быть последней возможностью договориться о работе хаба перед саммитом НАТО в середине июля.
Антигерманские нарративы усиливаются перед выборами
Польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура рассказал 24 Канала, что партии "Право и справедливость" действительно свойственна антигерманская риторика. Особенно она усиливается накануне выборов.
Заметим, что парламентские выборы в Польше пройдут осенью 2023 года.
"Право и справедливость" всегда хочет показать себя как партию, защищающую польские интересы и умеющую их отстоять в контактах с немецкой стороной. В отличие от "Гражданской платформы", являющейся главным политическим оппонентом. Это касается и послевоенных репараций,
– отметил Ришард Купидура.
Однако, к сожалению, сейчас, когда нужно решить вопрос с хабом для украинской стороны, такие споры имеют конкретное измерение и тормозят процесс совместной помощи.
По мнению Купидура, после сегодняшнего визита Бориса Писториуса в Польшу, сторонам удастся договориться об окончательном виде хаба.
Ришард Купидура прокомментировал споры Варшавы и Берлина: смотрите видео
Военная поддержка Украины: последние новости
- В Wall Street Journal в конце июня сообщили, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, на это могло повлиять мятеж Евгения Пригожина в России. В Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты действительно "близки к согласованию" этого вопроса. К слову, переговоры по ATACMS продолжаются уже больше года.
- На эту информацию 1 июня отреагировал и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, в Белом доме нет такого решения. Однако Вашингтон постоянно его пересматривает. Окончательное решение по передаче ракет должен принять президент США Джо Байден.
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