Президент Украины присоединился к коллегам онлайн. Лидеры уже признают слабость Путина и согласуют гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко.

Читайте также Год кандидатства: Украина реформируется, но готов ли к расширению и изменениям сам ЕС

Европейские лидеры признают слабость Путина

Ожидается, что во время заседания лидеры обменяются мнениями, а также данными западной разведки по поводу внутреннего бунта в России, который состоялся на прошлой неделе. В преддверии встречи европейские лидеры подчеркнули, что это внутреннее дело Кремля, однако это показывает слабость путинского режима.

Бунт, который мы наблюдали на выходных, демонстрирует, что в российской системе есть трещины и разногласия. В то же время важно подчеркнуть, что это внутренние дела России, и еще рано делать какие-то окончательные выводы в том числе потому, что еще не понятно, сколько из сил, которые окажутся в тюрьме или других местах,

– сказал Йенс Столтенберг в четверг журналистам.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, впервые участвующий в саммите, заявил, что Европа внимательно следит за происходящим в России, а также за перемещением ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

"Мы точно не знаем, что происходит сейчас, но я думаю, что Путин ослаб", – сказал Орпо журналистам.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, события в России также будут влиять на продление помощи для Украины. По словам немецкого лидера, бунт Пригожина продемонстрировал безответственность Москвы, когда та передала военную силу в руки частной компании. Шольц подчеркнул, что поход главаря "Вагнера" угрожает стабильности России.

"Мы наблюдали за этим очень внимательно и консультировались друг с другом по мере того, как разворачивались события. Нам всегда было понятно, что мы можем только наблюдать за этим, и важно, что реакция глав государств и правительств здесь, в Европе, а также среди союзников, таких как США, была соответственно спокойна", – сказал Олаф Шольц перед саммитом.

Немецкий лидер подчеркнул, что бунт, который был в России, – это проблема, которую создал сам Путин. Между тем, целью ЕС является "не смена правительства режима в России, а независимая Украина".

Общаясь с журналистами перед заседанием, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что ситуация в России неизбежна и Путин выйдет ослабленным из этого кризиса. Однако вицекомиссар отметил, что более слабый Путин представляет еще большую опасность и европейские лидеры должны следить за последствиями бунта.

"До сих пор остается непонятным, что произошло, кто стоит за этой попыткой военного переворота или военного мятежа, и некоторые генералы были арестованы", – сказал Боррель, допустив, что российский диктатор сфокусируется на внутренней очистке.

На фоне похода Пригожина на Москву Боррель призвал европейских лидеров усилить поддержку Украины. Он отметил, что Путин потерял монополию в силу и теперь ЕС видит риск внутренней нестабильности России. Государства-члены рассматривают возможные сценарии развития событий.

Президент Литвы Гитанас Науседа озабочен развитием событий в Беларуси. По его словам, наличие боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси представляет угрозу безопасности Литвы.

Стоит внимания Самолеты Пригожина в Беларуси, Путин хочет ликвидировать его активы: все, что известно о мятеже

Встреча лидеров в преддверии саммита в Вильнюсе

Сегодня к европейским лидерам присоединился глава НАТО Йенс Столтенберг. В преддверии заседания он поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку, которую Европа оказывает Украине. Кроме того, он отметил, что Альянс вместе с Евросоюзом работают над устойчивостью и защитой критической инфраструктуры. Встреча на уровне лидеров государств ЕС и Йенса Столтенберга состоится на фоне подготовки к Вильнюсскому саммиту.

В преддверии саммита глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает выделения новой военной помощи для Украины, а также согласования мультипрограммы, которая поможет Украине двигаться в НАТО. Он призвал союзников продолжать поддерживать Украину с тем, чтобы обеспечить независимость.

Йенс Столтенберг заявил, что ЕС и НАТО продолжают наращивать поддержку для Украины. В частности, он отметил, что украинские пилоты уже приступили к тренировкам на истребителях F-16.

Я хотел бы сказать, что то, что мы видели в прошлые выходные, наоборот, свидетельствует об очень сильном единстве ЕС и НАТО. Единство ЕС является очень важной составляющей,

– прокомментировал поход Пригожина на Москву глава НАТО.

Глава НАТО поделился с журналистами своими ожиданиями по поводу Вильнюсского саммита, который состоится в середине июля. По его словам, союзники пошлют очень сильный сигнал поддержки Украине. Он заявил, что все члены Альянса согласны, что двери НАТО остаются открытыми.

"Мы также согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. И мы согласны с тем, что не Россия, а союзники по НАТО и Украина должны решать, когда придет время предоставить Украине полноценное приглашение к членству", – сказал Йенс Столтенберг.

Глава Альянса подчеркнул, что самая главная задача – это оказание поддержки Украине, чтобы она была способна защитить себя и деоккупировать территории. Кроме того, то, что Украина уже является кандидатом в ЕС, может повлиять на решение НАТО предоставить приглашение на вступление в Альянс.

Решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, конечно, также оказывает влияние на дискуссии, происходящие в НАТО,

– сказал Столтенберг.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает решение о четком пути Украины в НАТО, однако союзники понимают, что полноценное членство в Альянсе невозможно во время войны.

На Вильнюсском саммите будет решаться не только будущее Украины, но и Швеции, надеющейся получить статус 32-го члена НАТО. Однако, по словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, нет гарантий, что это произойдет именно летом. В частности, вступление на саммите блокирует Турция и Венгрия.

Мы и многие другие союзники по НАТО считаем, что Вильнюсский саммит является очень хорошим поводом для принятия решений. Мы ощущаем чрезвычайно сильную поддержку со стороны всех остальных членов НАТО по поводу окончательной ратификации, и я думаю, что мы выполнили все наши обязательства в соответствии с меморандумом,

– подчеркнул Ульф Кристерссон.

Больше поддержки для Украины

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что главной темой саммита станет Украина. Он заявил, что члены ЕС будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы стоим рядом с ним и поддерживаем его решительно, военно, экономично, гуманитарно, помогаем. С политической точки зрения, нам нужно больше и лучшых санкций", – сказал финский премьер.

По его словам, такая поддержка – сигнал Путину, что он не выиграет войну. Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне заседания рассказал журналистам, что сегодня лидеры также будут обсуждать процесс украинской евроинтеграции.

"У нас есть эти критерии, и мы будем принимать решение о том, как вернуться в конце осени к их выполнению. Поэтому я думаю, что существует сильная приверженность вступлению Украины, но все еще продолжается дискуссия о том, как будет выглядеть этот процесс, основанный на заслугах", – прокомментировал шведский премьер промежуточный отчет Еврокомиссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина делает успехи в осуществлении реформ, необходимых для евроинтеграции. После встречи с президентом Зеленским Науседа отметил, что Киев надеется получить положительную оценку от Еврокомиссии осенью.

Выводы Европейской комиссии в октябре, а затем наше политическое решение, – это вопрос времени, и они надеются, что декабрь является наиболее подходящей датой для объявления начала переговоров о вступлении.

– сказал президент Литвы.

Кроме того, литовский лидер ожидает введения 12 пакета санкций, поскольку атомная отрасль России еще не подвергалась санкционным ограничениям.

"Я не устану повторять, что "Росатом" должен быть наказан, потому что то, что они делают, просто неприемлемо. Они угрожают всей Европе из-за атомной электростанции в Запорожье", – сказал политик.

Накануне заседания канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сегодня европейские лидеры смогут обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие поставки оружия. По его словам, Германия будет продолжать поставки оружия, в том числе артиллерию и ПВО.

ЕС готовится предложить гарантии безопасности

Ожидается, что по результатам саммита Европейский Союз предложит Украине обязательства по безопасности в будущем. Сейчас европейские лидеры пытаются согласовать долгосрочные обязательства Киева, особенно после бунта в России.

"Нам нужна стратегия, как поддержать Украину в борьбе за независимость, целостность и суверенитет. Это то, чем мы также занимаемся, и я сказал в начале, что важно, чтобы мы хотим и можем делать это в течение длительного времени", – сказал Олаф Шольц в преддверии саммита.

Немецкий лидер подчеркнул, что Германия берет на себя обязательства по будущей безопасности Украины.

"Германия уже давно ведет такие дискуссии с Украиной и своими ближайшими союзниками", – сказал Шольц журналистам.

Верховный дипломат Жозеп Боррель подчеркнул, что обязательства безопасности со стороны европейских лидеров должны быть долгосрочными.

"Это не просто следующий пакет на 500 миллионов, это не очередные вооруженные поставки. Это то, что должно быть в долгосрочной перспективе, во время войны и после войны вы должны сделать Украину способной защищаться", – сказал Боррель, отметив, что тренировка украинских военных и модернизация армии должна продолжаться.

Премьер Финляндии Петтери Оппо отметил, что важным вопросом является предоставление гарантий безопасности для Украины. Сегодня это будут обсуждать европейские лидеры.

"Нам нужно совместное обещание Украине помочь им в вопросе безопасности, и это очень важный вопрос сегодня на встрече", – отметил глава правительства Финляндии.

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что в ближайшие дни европейские лидеры найдут "необходимую формулировку и риторику" относительно продолжения военной поддержки Украины, а также гарантий безопасности.

"Я очень надеюсь, что мы сможем, волей-неволей, в тесной координации обеспечить эти гарантии безопасности для Украины", – сказал литовский лидер.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона будет добиваться как можно более сильных гарантий безопасности для Украины.

"Президент Анджей Дуда говорил об этом вчера в Киеве. И я, безусловно, буду очень решительно поднимать этот вопрос и сегодня, в присутствии Генерального секретаря", – сказал Моравецкий.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что единственная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО.

Конечно, мы понимаем, что этого не может произойти, пока идет война, и что мы оказываем Украине военную поддержку, чтобы они могли себя защитить, но каждый союзник или каждая европейская страна в отдельности решает, что они могут сделать. Поэтому я думаю, что это не европейский вопрос, а вопрос НАТО,

– сказала эстонская лидер.

Кроме этого, лидеры обсудят создание международного трибунала и предложение Еврокомиссии по использованию замороженных активов России для реконструкции Украины. Ожидается, что впоследствии к дискуссиям присоединится президент Европарламента Роберта Метсола.