Як зазначив глава оборонного відомства, ця техніка буде виділена для нашої держави в рамках пакета військової допомоги. Має вона прибути до України вже найближчими тижнями з Німеччини та Данії.

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Партія танків Leopard уже їде до ЗСУ

За словами Пісторіуса, німецькі інструктори допомагають у навчані українських військових. Окрім того, Німеччина з-поміж інших держав Заходу на другому місці за об'ємами військової допомоги нашим захисникам.

Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. У травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM,

– зазначив глава Міноборони.

Водночас він констатував, що Німеччина буде підтримувати Україну у війні з Росією до тих пір, поки це необхідно: "Ми надаємо другу за величиною військову допомогу у світі після США та найбільшу військову допомогу в Європі, яка включає, серед іншого, системи ППО, танки, артилерійську техніку".

Зверніть увагу! Аналітики з Defence Express переконані, що Leopard 1A5 точно не варто порівнювати з Leopard 2, адже це та техніка, що має чимало недоліків. Найкритичніший з них – слабка броня. Її максимальна товщина – 7 сантиметрів, а мінімальна – 0,8 у верхній півсфері.

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