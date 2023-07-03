Як зазначив глава оборонного відомства, ця техніка буде виділена для нашої держави в рамках пакета військової допомоги. Має вона прибути до України вже найближчими тижнями з Німеччини та Данії.
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Партія танків Leopard уже їде до ЗСУ
За словами Пісторіуса, німецькі інструктори допомагають у навчані українських військових. Окрім того, Німеччина з-поміж інших держав Заходу на другому місці за об'ємами військової допомоги нашим захисникам.
Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. У травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM,
– зазначив глава Міноборони.
Водночас він констатував, що Німеччина буде підтримувати Україну у війні з Росією до тих пір, поки це необхідно: "Ми надаємо другу за величиною військову допомогу у світі після США та найбільшу військову допомогу в Європі, яка включає, серед іншого, системи ППО, танки, артилерійську техніку".
Військова допомога від партнерів: останнє
- Днями на порядку денному постало питання стосовно того, чому Польща та Німеччина досі не запустили центр для ремонту танків Leopard, які передали Україні. Як зазначили у виданні Spiegel, ця ініціатива допомога б Збройним Силам під час контрнаступу, однак її гальмування відбувається через певні фінансові нюанси.
- Разом з тим Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не так давно вчергове констатував, що без снарядів та винищувачів F-16 танки Leopard – це просто-таки мішень для ворога. За його словами, воювати без літаків – це як йти проти високотехнологічної зброї з луками та стрілами.
- Окрім того, особливо гостро останніми місяцями стоїть питання щодо надання нашій державі далекобійних ракет ATACMS. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що поки консенсусу стосовно цього у Вашингтоні немає.