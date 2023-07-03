Как отметил глава оборонного ведомства, эта техника будет выделена для нашего государства в рамках пакета военной помощи. Должна она прибыть в Украину уже в ближайшие недели из Германии и Дании.

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Партия танков Leopard уже едет к ВСУ

По словам Писториуса, немецкие инструкторы помогают в обучении украинских военных. Кроме того, Германия из других государств Запада на втором месте по объемам военной помощи нашим защитникам.

Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. В мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает в себя дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM,

– отметил глава Минобороны.

В то же время, он констатировал, что Германия будет поддерживать Украину в войне с Россией до тех пор, пока это необходимо: "Мы оказываем вторую по величине военную помощь в мире после США и самую большую военную помощь в Европе, которая включает, среди прочего, системы ПВО, танки, артиллерийскую технику".

Обратите внимание! Аналитики из Defence Express убеждены, что Leopard 1A5 точно не стоит сравнивать с Leopard 2, ведь это техника, что имеет немало недостатков. Самый критичный из них – слабая броня. Ее максимальная толщина – 7 сантиметров, а минимальная – 0,8 в верхней полусфере.

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