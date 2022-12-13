"Ми притягнемо Путіна до відповідальності": лідери G7 виступили з спільною заявою

12 грудня відбувся саміт "Великої сімки", до якого приєднався президент України Володимир Зеленський. Під час нього він закликав партнерів продовжувати підтримку України в 2023 році.

Також під час саміту лідери G7 обговорили низку питань, серед яких глобальні виклики: війна Росії проти України, клімат, продовольча та енергетична безпека тощо. А також прогрес, якого вони досягли під час головування Німеччини у розв'язанні цих питань.

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Лідери G7 висловили солідарність з Україною

Після саміту лідери "Великої сімки" заявили, що у 2022 році вони були згуртовані як ніколи перед лицем незаконної та нічим не виправданої та неспровокованої війни Росії проти України. І такими ж вони залишатимуться "стільки, скільки буде потрібно".

Також у заяві лідери G7 заявили, що сповнені рішучості допомогти Україні:

відремонтувати, відновити та захистити критичну енергетичну та водну інфраструктуру,

задовольнити потреби щодо готовності до зими,

підтримувати стійкість громадян України,

задовольнити нагальні потреби у короткостроковому фінансуванні,

відновити пошкоджену Росією інфраструктуру,

задовольнити потреби у військовому та оборонному обладнанні, зосереджуючись безпосередньо на забезпеченні системами ППО тощо.

З огляду на життєздатне післявоєнне мирне врегулювання ми як і раніше готові досягти домовленостей разом з Україною та зацікавленими країнами та установами щодо стійкої безпеки та інших зобов’язань, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримати майбутню російську агресію відповідно до своїх прав, закріплених у Статуті ООН,

– йдеться у заяві.

Росія повинна відповісти за свої злочини

Разом з цим партнери України засудили дії Росії та тих, хто сприяє її війні проти України. Зокрема, у промові згадали про атаки країни-агресорки на критичну та цивільну інфраструктуру та назвали їх воєнними злочинами. Ба більше, вони підкреслили, що усі ці злочини та звірства не можуть бути безкарними.

Ми сповнені рішучості, що Росія зрештою повинна буде заплатити за відновлення критично важливої ​​інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої її жорстокою війною. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних осіб до відповідальності за умовами міжнародного права,

– йдеться у підсумковій заяві саміту G7.

Не оминули і ядерні погрози Путіна, якими він так любить час від часу кидатися в бік цивілізованого світу, та назвали їх неприйнятними. А також підкреслили, що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Також вони підкреслили й те, що сьогодні немає доказів того, що Росія бажає мирно врегулювати війну. При тому, що вона може це зробити негайно, припинивши напади на Україну та повністю вивівши свої сили з території нашої держави. Тож наразі партнери України залишаються відданими скоординованим санкціям у відповідь на агресивну війну Росії. Зокрема й наміру відмовитися від сирої нафти та нафтопродуктів російського походження.

"Ми будемо зберігати та посилювати економічний тиск на Росію та тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", – підкреслили в G7.