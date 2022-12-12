Володимир Зеленський подякував американському лідеру за потужну підтримку нашої країни. Водночас Джо Байден запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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Деталі розмови президентів

Володимир Зеленський наголосив, що військова та фінансова підтримка США не тільки сприяє успіхам на полі бою, але й підтримує українську економіку. Окремо глава держави відзначив американську допомогу в сфері енергетики на тлі масованих ударів по енергооб'єктах з боку Росії.

Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період,

– наголосив Зеленський.

Також президент України подякував американському лідеру за чітку та послідовну позицію в підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Окрім того, глави держав скоординували позиції України та США напередодні саміту "Великої сімки". Володимир Зеленський підкреслив, що лідерство США залишається непохитним.

США підтримують Україну

США – одні з небагатьох партнерів України, які надавали нам військову допомогу ще до повномасштабного вторгнення Росії, коли інформаційний простір ряснів новинами на тему цієї загрози. Від початку повномасштабної війни США активно надають нашій країні військову та фінансову підтримку.

Зокрема Білий дім 9 грудня оголосив про черговий пакет допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. У межах цього пакету нашій країні надають: