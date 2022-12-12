Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за мощную поддержку нашей страны. В то же время Джо Байден заверил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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Детали разговора президентов

Владимир Зеленский подчеркнул, что военная и финансовая поддержка США не только способствует успехам в поле боя, но и поддерживает украинскую экономику. Отдельно глава государства отметил американскую помощь в сфере энергетики на фоне массированных ударов по энергообъектам со стороны России.

Ценим и помощь, оказываемую США на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил американского лидера за четкую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, главы государств скоординировали позиции Украины и США в преддверии саммита "Большой семерки". Владимир Зеленский подчеркнул, что лидерство США остается несокрушимым.

США поддерживают Украину

США – одни из немногих партнеров Украины, которые оказывали нам военную помощь еще до полномасштабного вторжения России, когда информационное пространство изобиловало новостями на тему этой угрозы. С начала полномасштабной войны США активно оказывают нашей стране военную и финансовую поддержку.

В частности Белый дом 9 декабря объявил об очередном пакете помощи Украине на 275 миллионов долларов. В рамках этого пакета нашей стране предоставляют: