Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за мощную поддержку нашей страны. В то же время Джо Байден заверил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Важно Ситуация очень сложная: Зеленский перечислил регионы, где со светом наибольшие трудности
Детали разговора президентов
Владимир Зеленский подчеркнул, что военная и финансовая поддержка США не только способствует успехам в поле боя, но и поддерживает украинскую экономику. Отдельно глава государства отметил американскую помощь в сфере энергетики на фоне массированных ударов по энергообъектам со стороны России.
Ценим и помощь, оказываемую США на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент Украины поблагодарил американского лидера за четкую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кроме того, главы государств скоординировали позиции Украины и США в преддверии саммита "Большой семерки". Владимир Зеленский подчеркнул, что лидерство США остается несокрушимым.
США поддерживают Украину
США – одни из немногих партнеров Украины, которые оказывали нам военную помощь еще до полномасштабного вторжения России, когда информационное пространство изобиловало новостями на тему этой угрозы. С начала полномасштабной войны США активно оказывают нашей стране военную и финансовую поддержку.
В частности Белый дом 9 декабря объявил об очередном пакете помощи Украине на 275 миллионов долларов. В рамках этого пакета нашей стране предоставляют:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам;
- средства противовоздушной обороны;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),
- машины скорой помощи и медицинское оборудование;
- около 150 генераторов;
- полевое оборудование.