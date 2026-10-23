Радіо на батарейках під час відключення світла: навіщо воно потрібне

Під час тривалих відключень електроенергії важливо мати альтернативні джерела інформації. Радіо на батарейках допоможе залишатися в курсі новин, слухати повідомлення про ситуацію в країні та дізнаватися про важливі оголошення навіть тоді, коли немає світла, а мобільний інтернет працює з перебоями.

На відміну від смартфона, такий пристрій не потрібно регулярно заряджати від розетки чи павербанка, пише 24 Канал. Достатньо мати запас батарейок, щоб користуватися ним під час блекауту.

Портативне радіо не займає багато місця, тож його можна навіть брати з собою в дорогу. Щоб пристрій справді став у пригоді, заздалегідь перевірте, чи приймає він місцеві радіостанції, й подбайте про запас батарейок.

Покупці на Prom часто замовляють радіо та іншу техніку для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити вигляд радіоприймача за фото. Якщо важливо перевірити радіо у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Яке радіо на батарейках купити до 500 гривень?

На Prom можна знайти бюджетні радіоприймачі для використання під час відключень електроенергії. Ось 5 моделей, на які варто звернути увагу:

Golon RX-A07AC – це бюджетний портативний радіоприймач, який підійде для прослуховування радіостанцій вдома чи в дорозі.

Kipo KB-408 – компактна модель з простим керуванням, яку зручно використовувати для щоденного прослуховування новин.

Golon RX-A08AC – радіо з телескопічною антеною та підтримкою FM, AM і короткохвильового SW-діапазону.



Чимало людей досі користуються радіо / Фото Pexels

Golon RX-608 – портативне радіо в ретростилі, яке можна використовувати як додаткове джерело інформації під час блекауту.

Kipo KB-409 АС – модель з можливістю живлення від електромережі та батарейок, що дає змогу користуватися нею за різних умов.

Такий пристрій не замінить усіх засобів зв’язку, але разом із запасом батарейок, ліхтариком і зарядженим павербанком стане корисною частиною набору на випадок блекауту.