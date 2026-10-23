Радіо на батарейках під час відключення світла: навіщо воно потрібне

Радіо на батарейках знадобиться під час відключення світла / Фото Pexels
Під час тривалих відключень електроенергії важливо мати альтернативні джерела інформації. Радіо на батарейках допоможе залишатися в курсі новин, слухати повідомлення про ситуацію в країні та дізнаватися про важливі оголошення навіть тоді, коли немає світла, а мобільний інтернет працює з перебоями.
На відміну від смартфона, такий пристрій не потрібно регулярно заряджати від розетки чи павербанка, пише 24 Канал. Достатньо мати запас батарейок, щоб користуватися ним під час блекауту.
Портативне радіо не займає багато місця, тож його можна навіть брати з собою в дорогу. Щоб пристрій справді став у пригоді, заздалегідь перевірте, чи приймає він місцеві радіостанції, й подбайте про запас батарейок.
Яке радіо на батарейках купити до 500 гривень?
На Prom можна знайти бюджетні радіоприймачі для використання під час відключень електроенергії. Ось 5 моделей, на які варто звернути увагу:
- Golon RX-A07AC – це бюджетний портативний радіоприймач, який підійде для прослуховування радіостанцій вдома чи в дорозі.
- Kipo KB-408 – компактна модель з простим керуванням, яку зручно використовувати для щоденного прослуховування новин.
- Golon RX-A08AC – радіо з телескопічною антеною та підтримкою FM, AM і короткохвильового SW-діапазону.
- Golon RX-608 – портативне радіо в ретростилі, яке можна використовувати як додаткове джерело інформації під час блекауту.
- Kipo KB-409 АС – модель з можливістю живлення від електромережі та батарейок, що дає змогу користуватися нею за різних умов.
Такий пристрій не замінить усіх засобів зв’язку, але разом із запасом батарейок, ліхтариком і зарядженим павербанком стане корисною частиною набору на випадок блекауту.
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