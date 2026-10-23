Радио на батарейках во время отключения света: зачем оно нужно

В отличие от смартфона, такой прибор не нужно регулярно заряжать от розетки или портативного зарядного устройства, пишет 24 Канал. Достаточно иметь запас батареек, чтобы пользоваться им во время отключения электричества.

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Портативное радио не занимает много места, поэтому его можно даже брать с собой в дорогу. Чтобы устройство действительно пригодилось, заранее проверьте, принимает ли оно местные радиостанции, и позаботьтесь о запасе батареек.

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Какое радио на батарейках купить до 500 гривен?

На Prom можно найти бюджетные радиоприемники для использования во время отключений электроэнергии. Вот 5 моделей, на которые стоит обратить внимание:

Golon RX-A07AC – это бюджетный портативный радиоприемник, который подойдет для прослушивания радиостанций дома или в дороге.

Kipo KB-408 – компактная модель с простым управлением, которую удобно использовать для ежедневного прослушивания новостей.

Golon RX-A08AC – радио с телескопической антенной и поддержкой FM, AM и коротковолнового SW-диапазона.

Многие люди до сих пор пользуются радио / Фото Pexels

Golon RX-608 – портативное радио в ретро-стиле, которое можно использовать в качестве дополнительного источника информации во время отключения электричества.

Kipo KB-409 АС – модель с возможностью питания от электросети и батареек, что позволяет пользоваться ею в различных условиях.

Такое устройство не заменит всех средств связи, но вместе с запасом батареек, фонариком и заряженным powerbank станет полезной частью набора на случай отключения электричества.