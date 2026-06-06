4 аромати для жінок, якими захочеться користуватись все літо: мають божественний запах

Літо – це ідеальна пора для легких суконь, теплих вечорів та ароматів з незабутнім шлейфом. У спекотний сезон жінки найчастіше обирають парфуми, що дарують відчуття свіжості, без перевантаження важкими нотами.

Правильно підібраний аромат здатен покращити настрій та додати впевненості в собі, пише Harper's BAZAAR. У теплу пору жінки змінюють парфуми на легкі, фруктові чи квіткові композиції.

Читайте також 3 зачіски на літо, які можна зробити за 30 секунд: мають бездоганний вигляд

У добірці зібрані 3 жіночі аромати, які зможуть підкорити з першого вдиху, а їхній ідеальний аромат захочеться відчувати знову й знову впродовж всього сезону.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про парфуми – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Які парфуми придбати на літо?

Issey Miyake Lumière d’Issey

Аромат відкривається свіжістю зеленого мандарина. У серці вже відчувається флердоранж та фрезія. Делікатності додає база з сандалу й вершкової фісташки. Окремої уваги парфуму заслуговує дивовижний флакон з переробленого скла.



Розкішні аромати для жінок на літо / Фото Pinterest

Narciso Rodriguez Pure Musc Blanc

У цьому ароматі чітко відчувається поєднання жасмину з білими квітами, кедром та ваніллю. У шлейфі відсутні солодощі. Парфум вийшов легким та чистим, а білий флакон – мінімалістичний та стриманий, як і сам аромат.



Вражаючі аромати для жінок на літо / Фото Pinterest

Gritti Chantilly Extrait de Parfum

Цей аромат поєднує в собі запах полуниці й дині, який розчиняється у запасі вершків та кокосу. Стійкість парфуму надає концентрація ванілі й мускусу. Ця гурманська композиція прекрасно розкривається на тілі й дуже довго тримається впродовж дня.



Розкішні аромати для жінок на літо / Фото Pinterest

Jimmy Choo I Want Choo With Love

Композиція цього парфуму починається з малини й мандарину. У серці аромату – троянда, гібіскус та фрезія, а база складається з ванілі й сандалового дерева.



Вражаючі аромати для жінок на літо / Фото Pinterest

Кожен з цих ароматів по-своєму передає настрій літа, тому обирайте той, який відповідає вашому характеру й настрою.