Як можна використати багажник, що кріпиться на дах автомобіля

Багажник на даху машини – це практичне рішення, коли потрібен простір. Його можна використовувати по-різному, тому важливо обрати той, який підійде саме вам.

Зокрема, варто звертати увагу на деякі критерії. Наприклад, на тип кріплення багажника до машини та тип розміщення багажу, пише "РБК-Україна".

Зауважте Міняти чи почекати: все про роботу повітряного фільтра в автомобілі

Для чого може знадобитись багажник на даху авто?

Використати такий тип багажника можна для різних цілей. Наприклад, він допоможе під час переїзду, адже дозволить комфортно перевезти речі, незалежно від їхніх розмірів.

Влітку він буде особливо актуальний під час відпустки або ж просто сімейних поїздок, бо на такий багажник можна прикріпити необхідні речі та не займати місце у салоні.

Якщо шукаєте, де придбати багажник на дах авто зі знижкою, то перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Покупці також можуть придбати його у розстрочку, на Prom є "Оплатити частинами". На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати. А оформити замовлення можна просто зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Багажник на даху машини можна використати по-різному / Фото Pexels

Зокрема, якщо вам знадобиться взяти щось габаритне, то цей спосіб транспортування підійде ідеально. Наприклад, так можна легко перевозити човен, якщо збираєтесь рибалити або навіть велосипед, якщо плануєте залишити авто на стоянці та продовжити шлях вже іншим транспортом. Під час сімейного походу, скажімо, в гори також багажник також не буде зайвим, адже це саме той випадок, коли речей багато, а місце хочеться зекономити, щоб було комфортно.

Однак перед покупкою варто звернути увагу на нюанси конструкції автомобіля та підібрати такий багажник на дах, який точно підійде для вашої машини. Потрібно особливо уважно перевіряти, щоб кріплення були надійними, адже можна випадково створити аварійну ситуацію на дорозі.