Не ховайте у шафі білі джинси: 3 способи їх стильно носити восени

Восени ми традиційно витягаємо з шафи сорочки, светри, куртки, штани та інші сезонні речі. А от білі джинси з літнього гардероба відкладаємо до весни. Проте ще у жовтні є кілька стильних способів поєднання білих джинсів зі стильними речами.

Їхня головна перевага в ефектності й адаптуванні до різних випадків, пише In Journal. Є безліч способів, які дозволять в осінню пору носити білі джинси цікаво та модно.

З чим носити білі джинси восени?

Сорочка та білі джинси

Якщо потрібен образ, який приверне увагу, варто погратися з кроєм і довжиною. Подовжена сорочка з цікавим орнаментом чи фактурою в поєднанні з розслабленими джинсами створить стильний та невимушений вигляд. Щоб образ виглядав дещо цікавішим, доповніть його яскравою сумкою, яка додасть аутфіту ефектної нотки.

Жакет кемел і білі джинси

Білі джинси в поєднанні з жакетом кольору кемел – це чудове поєднання на осінню пору. Теплий відтінок верблюжої вовни ідеально доповнює білий колір джинсів. Урізноманітнити образ можна завдяки кросівкам леопардового принту.

Лонгслів з футболкою і білі джинси

Останнім часом дівчата все активніше носять поєднання лонгсліву з футболкою. До такого верху добре пасуватимуть джинси з підкоченим низом та яскрава сумка.

До слова, джинси-кльош з 70-х років знову стали модними і є найактуальнішим фасоном цієї осені. Сучасні джинси-кльош мають витонченіший крій, що дозволяє легко вписувати їх у повсякденні образи, поєднуючи з різноманітним взуттям та одягом.