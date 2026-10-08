Мовиться про джинси-кльош, які кілька сезонів поспіль намагалися стати найактуальнішими, але справжня слава до них повернулася лише у 2026 році, пише In Journal.

Як виглядають трендові джинси?

Сучасні джинси мають дещо витонченіші штанини, тому їх легко вписати в повсякденні образи. Крій повторює лінію тіла через стегна, а тоді поступово розширюється від колін донизу, створюючи силует, який візуально видовжує ноги.

У 70-х роках джинси-кльош користувалися особливою популярністю серед представників руху хіпі. Їх створювали завдяки переробці класичних моделей, до яких додавали трикутні шматки деніму для розширення штанин. З того часу цей фасон джинсів став одним з найвпізнаваніших.

Актуальні джинси-кльош чудово стилізуються зі шкіряними куртками, приталеними жакетами, а також з сорочками та лонгслівами.

Щодо взуття, ці джинси чудово виглядають із чоботами на підборах, туфлями з гострим носком, а також взуттям на платформі. Проте з кедами чи кросівками їх теж можна носити для створення повсякденних образів. Якщо ж хочеться візуально видовжити зріст, тоді обирайте підбори.

Джинси-кльош виглядають доволі розкішно та елегантно, тому стануть чудовою альтернативою класичним джинсам, які ми найчастіше обираємо для офісу чи прогулянок.

Придбати трендові джинси-кльош у різних кольорах можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й верхній одяг та взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Слід звертати увагу на класичні блакитні та сині кольори. Також особливу увагу цього сезону привертає чорний чи сірий денім.