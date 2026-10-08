Речь идет о джинсах-клеш, которые несколько сезонов подряд пытались стать самыми актуальными, но настоящая слава к ним вернулась только в 2026 году, пишет In Journal.

Как выглядят трендовые джинсы?

Современные джинсы имеют несколько более изящные штанины, поэтому их легко вписать в повседневные образы. Крой повторяет линию тела в области бедер, а затем постепенно расширяется от колен до низа, создавая силуэт, который визуально удлиняет ноги.

В 70-х годах джинсы-клеш пользовались особой популярностью среди представителей движения хиппи. Их создавали путем переделки классических моделей, к которым добавляли треугольные куски денима для расширения ткани. С тех пор этот фасон джинсов стал одним из самых узнаваемых.

Актуальные джинсы-клеш прекрасно сочетаются с кожаными куртками, жакетами с зауженной талией, а также с рубашками и лонгсливами.

Что касается обуви, эти джинсы прекрасно смотрятся с сапогами на каблуке, туфлями с заостренным носком, а также с обувью на платформе. Однако с кедами или кроссовками их тоже можно носить для создания повседневных образов. Если же хочется визуально увеличить рост, тогда выбирайте каблуки.

Джинсы-клеш выглядят довольно роскошно и элегантно, поэтому станут отличной альтернативой классическим джинсам, которые мы чаще всего выбираем для офиса или прогулок.

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Среди цветов стоит обратить внимание на классические голубые и синие оттенки. Также особое внимание в этом сезоне привлекает черный или серый деним.